Guterres'den Singapur'daki zirvenin iptaline tepki

"Silahsızlanma gündemini", barış ve diplomasi şehri Cenevre'de başlatmak istediğini belirten Guterres, "Gündemim üç önceliğe sahiptir: İnsanlığı kurtarmak için silahsızlanma, hayat kurtarmak için silahsızlanma ve gelecek nesiller için silahsızlanma." ifadesini kullandı.

Taraflara, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için barışçıl yollardan diyaloglarını sürdürme çağrısında bulunan Guterres, "ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında Singapur'da planlanan toplantının iptal edilmesinden derin endişe duyuyorum." dedi.

Guterres, konuşmasının başında, Trump'ın, Kim’e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesinden büyük endişe duyduğunu söyledi.

Guterres, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin İran ile varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) muhafaza etmek için gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, isim vermeden ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştirdi.

Bu tür anlaşmaların uluslararası barış ve güvenlik için çok önemli olduğuna işaret eden Guterres, şöyle konuştu:

"Fakat, bugün başlattığım silahsızlanma gündemi, nükleer silahlar ve kitle imha silahlarının ötesine geçiyor. El bombalarından hidrojen bombalarına kadar tüm silahlar dahilinde silahsızlanma her ülkeyi ilgilendiriyor. Ölümcül silahlar hepimizi riske atıyor. Liderlerin bu riski en aza indirme sorumluluğu vardır."

- Nükleer silahlar uyarısı

Guterres, "dünyada sadece geçen yıl, silah ve ordulara 1,7 trilyon dolar harcandığına" dikkati çekerek, bunun Berlin Duvarı'nın yıkılışından bu yana en yüksek rakam olduğunu dile getirdi. Guterres, "Bu, küresel insani yardım için gereken miktarın yaklaşık 80 katıdır." diye konuştu.

İlk önceliğinin dünyayı nükleer silahlardan tamamen arındırmak olduğunu, ikinci önceliğinin de insan hayatına kasteden konvansiyonel silahların etkisini azaltmak olduğunu anlatan Guterres, dünyada 15 bin nükleer savaş başlığının bulunduğuna, bunların yüzlercesinin dakikalar içinde fırlatılmaya hazır bekletildiğine işaret etti.