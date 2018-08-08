HABER

Guterres'in BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri adayı Bachelet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'i aday gösterdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet aday gösterildi.

AA muhabirinin BM'de diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine Bachelet'i aday olarak seçti.

Guterres'in, bu görev için seçtiği adayın 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor.

Eski Şili Devlet Başkanı Bachelet, BM Genel Kurulu'nda onaylanması durumunda görev süresi bu ay sonunda tamamlanacak BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in yerine gelecek.

Çocuk doktorluğundan siyasete atılan Bachelet, 2006-2010 ile 2014-2018 yılları arasında iki dönem Şili Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine tekrar aday olmayacağını açıklayan ve bu ay sonunda görevi devredecek olan Ürdün Prensi Zeyd ise görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse bütün hükümetleri rahatsız ettiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "insanlığı uçurumun kenarına sürüklediği", Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "ırkçı" olduğu, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu" gibi çok sayıda hükümet ve devlet başkanına yönelik eleştirilerde bulunan Zeyd, kendisinden sonra görevi devralacak kişinin "açık sözlü" olması ve "eleştirmekten korkmaması" gerektiğini vurgulamıştı.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dedilerABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler
Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday BM BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet Zeyd

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.