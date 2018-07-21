Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Ada'ya geliyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'nin, pazartesi Ada'ya yapacağı ziyaret sonrasında diplomasi trafiği hız kazanacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Liderlerin Kıbrıs konusundaki son pozisyonlarını not edecek olan Lute, Eylül ayına kadar Kıbrıs raporu hazırlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Lute'nin ardından KKTC'ye geleceği belirtildi.

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