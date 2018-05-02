Guterres'ten Kıbrıs Özel Danışmanı ataması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Özel Danışmanı olarak Amerikalı Jane Holl Lute'yi atadı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in onayı ile Lute'yi atadığı bildirildi.
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