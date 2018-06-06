Guterres'ten Myanmar hükümetine Arakan çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yerlerinden edilen Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmeleri için Myanmar hükümetine, "imzalanan anlaşmanın uygulanmasında kararlı adımlar atması" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Myanmar güvenlik güçlerinin şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında bir protokol imzalandığını söyledi.

Guterres'in Myanmar hükümeti ile varılan bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ancak Arakanlı mültecilerin geri dönmesi için gereken koşulların henüz mevcut olmadığını belirten Dujarric, ''Genel Sekreter, Myanmar hükümetine Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmeleri için imzalanan anlaşmanın uygulanması için kararlı adımlar atması çağrısı yapıyor.'' dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin ayrıca Arakan'daki şiddet olaylarının son bulması, sorumluların cezalandırılması ve Arakan'daki tüm bölgelere insani erişime izin verilmesi çağrısını yinelediğini vurguladı.