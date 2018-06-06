Guterres'ten Myanmar hükümetine Arakan çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yerlerinden edilen Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmeleri için Myanmar hükümetine, "imzalanan anlaşmanın uygulanmasında kararlı adımlar atması" çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Myanmar güvenlik güçlerinin şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında bir protokol imzalandığını söyledi.
Guterres'in Myanmar hükümeti ile varılan bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ancak Arakanlı mültecilerin geri dönmesi için gereken koşulların henüz mevcut olmadığını belirten Dujarric, ''Genel Sekreter, Myanmar hükümetine Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmeleri için imzalanan anlaşmanın uygulanması için kararlı adımlar atması çağrısı yapıyor.'' dedi.
Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin ayrıca Arakan'daki şiddet olaylarının son bulması, sorumluların cezalandırılması ve Arakan'daki tüm bölgelere insani erişime izin verilmesi çağrısını yinelediğini vurguladı.
- Etnik temizlik
Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.
Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
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