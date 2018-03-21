Guterres’ten Nevruz mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nevruz kutlamaları nedeniyle yayınladığı tebrik mesajında tüm dünyanın Nevruz ruhuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nevruz kutlamaları nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayarak barış ve adaletin tesis edilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Guterres mesajında, "Böyle bir kutlamayı yeniden yaşamak gerçekten muazzam bir zevk. Sanırım hepimiz tüm dünyadaki çatışmaları, göçmenlerin ve mültecilerin sıkıntılarını, dünyanın birçok yerinde yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın yükselişini gördüğümüzde dünyamızda hiçbir şeyin, Nevruz’un ruhundan daha önemli olmadığını kabul ediyoruz. Hepimizin Nevruz ruhuna ihtiyacımız olduğu açıktır. Barış, adalet ve anlayışa kavuşabilmek, karşılıklı saygıya sahip olma ve dünyanın nüfusunu en soylu değerler etrafında bir araya getirmek için tüm dünyanın Nevruz ruhuna ihtiyacı var. 300 milyondan fazla insan için Nevruz yeni yılın başlangıcı, ilkbaharın gelişi, doğanın yenilenmesidir. Kısaca Nevruz yeni başlangıçlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

“Nevruz bir araya gelme amacımızı yansıtıyor”

Nevruz’un toplulukları sınırların ötesinde birleştirdiğini ifade eden Guterres, “Nevruz, aileler ve nesiller arasında barışı ve dayanışmayı teşvik ediyor. Uzlaşmayı ve iyi komşuluğu teşvik ediyor. Birleşmiş Milletler ‘de, her gün ve her yerde bir araya gelme amacımızı yansıtıyor. Yeni yılın başlangıcı, yeni bir olasılık duygusu getiriyor. Bize barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına olan bağlılığımızı yenilemek için bir şans veriyor. İnsan onuruna verilen sözümüzü ve kimseyi geride bırakmama vaadimize yinelememize fırsat veriyor. Doğa ile uyum içinde yaşarken, herkes için müreffeh bir gelecek inşa etme yolumuzdaki yeni kararlılığımızı güçlendirmek için bir fırsattır. Nevruz, ortak noktamızı ve çeşitliliğimizin zenginliğini bize hatırlatır" şeklinde ifadelere yer verdi.

Guterres mesajının sonunda herkese müreffeh, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Nevruz dileyerek, Nevruz’la gelen arkadaşlık, uyum ve doğaya duyduğu saygı ruhu herkese ilham kaynağı olabileceğini belirtti.