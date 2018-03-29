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Guterres'ten "Soğuk Savaş dönemine doğru gidiyoruz" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:32 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres: - "(ABD-Rusya gerilimi) Son derece endişeliyim. Büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine benzer bir duruma doğru gidiyoruz" - "İnsanlığın karşılaştığı en büyük tehdit iklim değişikliği. Dünyanın bu sorunla yüzleşmesi için daha kaç alarm zilinin çalması gerek?"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Rusya arasında yaşanan gerginlikten derin endişe duyduğunu belirterek, Soğuk Savaş dönemine benzer bir duruma doğru gidildiğini söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İnsanlığın karşılaştığı en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğunu dile getiren Guterres, iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerin ekonomik boyutunun 320 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Kuzey Kutbu'nda şimdiye kadarki en sıcak kışın yaşandığını anlatan Guterres, Güney Asya'da muson yağmurlarının neden olduğu sellerin 41 milyon, Afrika'da şiddetli kuraklığın 900 bin kişiyi etkilediğini kaydederek, ''Dünyanın bu sorunla yüzleşmesi için daha kaç alarm zilinin çalması gerek?'' diye sordu.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında nisan ayında yapılması planlanan zirveyi memnuniyetle karşıladığını söyleyen Guterres, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma için iki ülke arasında ciddi müzakerelere ihtiyaç duyulduğunu ve zirvenin ''barışçıl çözüm için bir fırsat olduğunu'' vurguladı.

Guterres, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin de Çin'in bu bölgedeki sorunların çözümünde önemli bir rolü olduğunu belirtti.

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinin ardından ABD'nin de 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla daha da gerilen Rusya ile ABD ilişkilerine yönelik de değerlendirmede bulunan Guterres, ''Son derece endişeliyim. Büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine benzer bir duruma doğru gidiyoruz.'' diye konuştu.

Guterres, Soğuk Savaş döneminde iki süper gücün kontrol mücadelesine şahit olunduğunu ancak şimdi birden çok bağımsız aktör bulunduğuna dikkati çekti.

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ABD Antanio Guterres BM Soğuk Savaş

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