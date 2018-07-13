Guterres'ten Suriye mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, demokratik ve mezhepçi olmayan bir Suriye'nin yeniden inşası ve geleceğinin sadece siyasi çözümle mümkün olduğunu söyledi.
Guterres, BM Genel Merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Suriye'nin güneybatısındaki gerginliğin azaltılması için yürüttükleri çabaların işe yaradığını ifade eden Antonio Guterres, askeri zaferin mümkün olmadığını belirtti.
- "Suriye'nin yeniden inşası ve geleceği siyasi çözümle mümkün"
Guterres, "Tüm Suriyelilere mesajım; Demokratik ve mezhepçi olmayan bir Suriye'nin yeniden inşası ve geleceğini sadece siyasi çözüm sağlayabilir." dedi.
ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik tarife artışıyla başlayan "ticaret savaşı"na ilişkin de değerlendirmede bulunan Genel Sekreter Guterres, "özgür ve adil" ticarete inandığını belirterek, şu andaki zorlukların müzakere ile çözülebileceğini umut ettiğini söyledi.
- BM, ABD-Kuzey Kore görüşmelerinden umutlu
Guterres, ABD ve Kuzey Kore arasında yürütülen nükleer görüşmelere ilişkin ise zorlu müzakerelerde inişler çıkışlar yaşanacağını ancak başlatılan diyaloğun çözüm yolunda iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.
- Cinsel istismara sıfır tolerans
Cinsel istismarın BM de dahil dünyanın her yerinde bütün toplumları etkilediğine de dikkati çeken Antonio Guterres, cinsel tacizle mücadele konusunda kararlı olduğunu ve cinsel istismara karşı "sıfır tolerans" gösterileceğini vurguladı.
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