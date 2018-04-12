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Guterres'ten "Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önleyin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 03:22 | Son Güncelleme

Guterres'ten "Suriye'de durumun kontrolden çıkmasını önleyin" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'ye olası müdahalesi konusunda BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'e mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini belirterek, "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin." çağrısında bulundu.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Suriye'de kimyasal silah kullanımına devam edilmesi ve BM Güvenlik Konseyinde kimyasal silah kullanımının soruşturulması konusunda birlik olmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ABD'nin askeri müdahaleyi gözden geçirmesiyle artan gerginliğe ilişkin BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile görüştüğünü aktardı.

Bu temaslarında, mevcut çıkmazın riskleri konusunda duyduğu endişeyi ilettiğini duyuran Guterres, konseyin daimi üyelerine "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin." çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Antanio Guterres BM Suriye

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