MEHMET ÇETİN - Karaman'da güveçte hazırlanıp mahalle fırınlarında 4 saat pişirildikten sonra servis edilen "calla", özellikle ramazan ayında misafir sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kentte ramazan ayının gelişiyle etli ekmek fırınları ve kasaplarda "calla" hareketliliği yaşanıyor.

Her mahallesinde en az 7-8 etli ekmek fırını bulunan Karaman'da fırıncılar, yaptıkları lezzetli pidelerin yanında vatandaşlara pişirme hizmeti de veriyor.

Bugünlerde ise en çok, et ve sebzenin güveçte odun ateşinde pişirilmesiyle ortaya çıkan lezzet olan "calla' pişiriliyor.

- "Her fırıncı ve kasap, calla hazırlamasını bilir"

Eski Karaman İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, aynı zamanda yöreye has yemekler üzerine araştırmaları bulunan Halil İbrahim İncekara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman'ın tarihi, kültürü ve sanayisinin yanı sıra yemekleriyle de ünlü bir il olduğunu söyledi.

Kentte çorbasından böreklerine, sıcak yemeklerinden tatlısına 250'den fazla yemek çeşidinin öne çıktığını belirten İncekara, "Bu yemeklerden en önemlisi de calladır. Calla, güveç de denilen toprak tencerede yapılan yöreye has bir yemeğimizdir. Et, sebze ve odun ateşinin birleşmesiyle ortaya çıkan eşsiz bir lezzettir. Kentte her fırıncı ve kasap, calla hazırlamasını bilir. Fırınlar ve kasaplarda kişi sayısına göre toprak tencereler bulunur." diye konuştu.