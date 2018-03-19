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Güven Hastanesinden Hasan Celal Güzel ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Güven Hastanesi eski bakanlardan Hasan Celal Güzel ile ilgili bir açıklama yaptı.Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, "Bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Hasan Celal Güzel genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle 18 Mart 2018 günü 19.03’de hastanemize kabul edilmiştir.

Güven Hastanesi eski bakanlardan Hasan Celal Güzel ile ilgili bir açıklama yaptı.
Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, "Bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Hasan Celal Güzel genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle 18 Mart 2018 günü 19.03’de hastanemize kabul edilmiştir. İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan hasta Genel Yoğun Bakım Ünitesine alınarak, antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisi başlanmıştır. Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45’de kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner Resüsitasyon cevap vermemiş ve saat 06.15’te eksitus kabul edilmiştir" denildi.
Açıklamada, Güzel’in cenaze namazının yarın Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenecek Devlet Töreni’nin ardından Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacağı ve merhumun Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedileceği ifade edildi.

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