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Güven Kuzu, Siirt TSO seçimlerinde "Beyaz pusula" ile destek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimlerinde mevcut Başkan Güven Kuzu, 5 Nisan’da yapılacak oda seçimlerinde Beyaz pusula ile üyelerden destek alacak.STSO Meslek Komiteleri ve meclis üyesi seçimlerinde, "Siirt için güçlü bir birliktelik için Beyaz pusulaya oy verin" sloganıyla sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapan üyeler, mevcut başkan Güven Kuzu için destek istedi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimlerinde mevcut Başkan Güven Kuzu, 5 Nisan’da yapılacak oda seçimlerinde Beyaz pusula ile üyelerden destek alacak.
STSO Meslek Komiteleri ve meclis üyesi seçimlerinde, "Siirt için güçlü bir birliktelik için Beyaz pusulaya oy verin" sloganıyla sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapan üyeler, mevcut başkan Güven Kuzu için destek istedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in de aralarında bulunduğu, ekonominin yanında siyaset alanında da oldukça etkili isimlerin destek verdiği Kuzu’nun yeniden seçilmesi için destek arayışını sürüyor.

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