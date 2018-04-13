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"Güvenli Çocuk" Projesi Düzce'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Düzce'de teknoloji ve internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi amacıyla geliştirilen proje kapsamında geleneksel oyunlarla birleştirilen çeşitli zeka oyunlarıyla farkındalık oluşturulması hedefleniyor - Düzce İl Sağlık Müdürü Özcan: - "Hayat sadece internet ve bilgisayardan ibaret değil. Bu materyallere bağımlı olmadan nasıl kullanacağını farklı etkinliklerle çocuklarımıza anlatacağız"

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen "Güvenli Çocuk" Projesi kapsamında teknoloji ve internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının, geleneksel oyunlarla birleştirilen zeka oyunlarıyla önlenmesi amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde Düzce Belediyesi Kent Park içerisinde oluşturulan alanda, bilgisayar ve internet kullanımının istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıkların yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan problemler, çocuklara anlatılıyor.

Daha sonra gruplara ayrılan çocuklar geleneksel oyunlarla harmanlanan "Bil-Kazan", "Akıllı Kullanıcı", "Uçan Kağıtlar", "Renkli Ekran" ve "Hedef-12" gibi oyunlarla hem sanal oyunlardan uzaklaşıyor hem de arkadaşlarıyla kaynaşma imkanı buluyor.

Oyunlarda oluşturulan istasyonda, 5'er kişiye ayrılarak takım oluşturan öğrenciler el becerileri ve bilgilerini geliştiriyor. Oyunları en kısa sürede tamamlayan takım bir sonraki istasyona geçerek birbirlerine üstünlük sağlamak için çabalıyor. Oyunların içlerinde resim, uçak yapma, balon patlatma, kör ebe, gizlenerek arkadaşlarına zaman kazandırma gibi zeka ve beceriye dayalı takım oyunları yer alıyor.

İl Sağlık Müdürü İbrahim Özcan, proje hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni neslin yetişmesi sırasında madde bağımlılığı gibi bağımlılıkların yanında teknolojinin getirdiği internet bağımlılığının da ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Projenin amacının internet ve bilgisayar bağımlılığının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Özcan, "Projemiz dört hafta boyunca ortaokul çağındaki öğrencilere yönelik devam edecek. Burada geleneksel ve geçmişteki oyunlarımızı çocuklarımız ile birlikte oynayarak farkındalık oluşturuyoruz." dedi.

Etkinlik çerçevesinde çocukların gruplara ayrılarak çeşitli organizasyona katılacağını anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Hayat sadece internet ve bilgisayardan ibaret değil. Bu materyallere bağımlı olmadan nasıl kullanacağını farklı etkinliklerle çocuklarımıza anlatacağız. Burada bir farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Doğanın içerisinde geçmişten gelen geleneksel oyunlarımızla çocuklarımıza ecdadımızın hangi oyunlarla büyüdüğünü gösteriyoruz. En önemli şey insana yapılan yatırımdır. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklarımızı biz nasıl yetiştirirsek geleceğimizi şekillendirmiş oluruz. Proje buradan başladı umuyoruz ki tüm Türkiye'ye dağılacaktır."

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