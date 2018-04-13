"Güvenli Çocuk" Projesi Düzce'de başladı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen "Güvenli Çocuk" Projesi kapsamında teknoloji ve internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının, geleneksel oyunlarla birleştirilen zeka oyunlarıyla önlenmesi amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde Düzce Belediyesi Kent Park içerisinde oluşturulan alanda, bilgisayar ve internet kullanımının istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıkların yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan problemler, çocuklara anlatılıyor.

Daha sonra gruplara ayrılan çocuklar geleneksel oyunlarla harmanlanan "Bil-Kazan", "Akıllı Kullanıcı", "Uçan Kağıtlar", "Renkli Ekran" ve "Hedef-12" gibi oyunlarla hem sanal oyunlardan uzaklaşıyor hem de arkadaşlarıyla kaynaşma imkanı buluyor.

Oyunlarda oluşturulan istasyonda, 5'er kişiye ayrılarak takım oluşturan öğrenciler el becerileri ve bilgilerini geliştiriyor. Oyunları en kısa sürede tamamlayan takım bir sonraki istasyona geçerek birbirlerine üstünlük sağlamak için çabalıyor. Oyunların içlerinde resim, uçak yapma, balon patlatma, kör ebe, gizlenerek arkadaşlarına zaman kazandırma gibi zeka ve beceriye dayalı takım oyunları yer alıyor.