Güvenli kanlar Türk Kızılayı'ndan

Burada çalışanlar tarafından gerekli testlerin yapılması için son sistem teknolojik cihazlara alınan kanlarda Hepatit B, C, AIDS, Sifilis (Frengi) ile sık kan verilen hastalarda uygun transvizyonun sağlayabilme amaçlı detaylı RH'ın alt gruplarına bakıyor.

Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra Adana'da kısa süre önce Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın katılımıyla açılan Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 2 mikrobiyoloji uzmanı, 21 laboratuvar teknikeri 7 gün 24 saat üç vardiya halinde çalışarak, kan bekleyen hastalara şifa olacak en güvenli kanların ulaştırılması için çaba sarfediyor.

Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda ayda ortalama 49 bin test çalışılarak güvenli kanın tespit edilmesinin yanı sıra kanda bir bulaşıcı hastalık doğrulaması yapılması durumunda ise bağışçılar, ilgili kişiler tarafından bilgi verilerek gerekli hastaneye yönlendirilmesi gerçekleştiriliyor.

Gelen kanların burada gerekli tüm testlerinin yapıldığını ve en güvenli kanların tespit edildiğini ifade eden Kınık, Türkiye'de yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışının alındığını ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere 4 merkezde gerekli testlerinin yapılmasının ardından bin 300 hastaneye gönderildiğini kaydetti.

- "Hastalara sıfır hatayla kanları temin ediyoruz"

Kınık, 2005 yılında itibaren Kızılay kan sistemi içerisinde bir reform başlattıklarını, güvenli kan temini programının bugün dünyanın kan bankacılığı noktasında geldiği en ileri seviyeyi ifade ettiğini belirtti.

Adana'daki laboratuvarın Türkiye'deki 4 büyük laboratuvardan biri olduğunun vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Bu laboratuvar, Kayseri, Gaziantep ve Adana bölge dediğimiz toplam 15 ile hizmet veriyor. Burada bizim güvenli kan temini sistemimizin en önemli ayağı çalışıyor. Vatandaşlarımızdan, Türkiye'nin 300 noktasında kan alıyoruz. Laboratuvara gönderilecek tüpler buraya getiriyor. 15 ilden her gün buraya bir akın oluyor. Buradaki arkadaşlarımız, sistemin avantajlarıyla ve cihazlarla test yapıyorlar. Bu testler, cihazlarımız Türkiye'deki başka bir laboratuvarda yok sadece Kızılayın bu laboratuvarlarında var. Nükleer Antikor Testi dediğimiz mikroplar vücuda girdikten çok kısa bir süre sonra tespit edilebilen, yani antikor oluşması ve antikoru ölçen hastanedeki rutin sistemlerin dışında mikrop içeriye girdiği anda o mikrobun kendisini yakalayabilen çok ileri nükleer testler. Bu sistem bize çok yüksek bir güvenlik olanağı sağlıyor. Yıllık Türkiye'de yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı alınıyor ve bin 300 hastaneye gönderiliyor. Bu testler aracılığıyla da vatandaşlarımıza güvenli kan teslim etmiş oluyoruz. Bu güvenli kan temini programı gerçekten dünyanın kan bankacılığı noktasında geldiği en ileri seviyeyi ifade ediyor."