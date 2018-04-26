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Güvenli Motosiklet Eğitimi 21. Proje Pazarı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi, ’Güvenli Motosiklet Eğitimi’ projesiyle 1.

Güvenli Motosiklet Eğitimi 21. Proje Pazarı’nda

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi, ’Güvenli Motosiklet Eğitimi’ projesiyle 1. Proje Pazarı etkinliğinde yerini aldı.
Çanakkale Valiliği himayesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından düzenlenen 1. Proje Pazarı etkinliği başladı. Troypark AVM sergi salonundaki etkinlikte ’Güvenli Motosiklet Eğitimi’ projesiyle Umurbey Belediyesi de yer aldı.
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenen motosiklet eğitmeni Tayfun Akın, standı ziyaret eden Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan’a proje hakkında bilgi verdi. Projenin detaylarını ilgiyle dinleyen Özkan, Çanakkale genelindeki okullarda çocuklara bilinçli sürüş eğitimi aşılama noktasında büyük öneme sahip Güvenli Motosiklet Eğitimi projesini hayata geçirdikleri için Başkan Yavaş ve Proje Koordinatörü Akın’a teşekkür etti.

Güvenli Motosiklet Eğitimi 21. Proje Pazarı’nda

Güvenli Motosiklet Eğitimi 21. Proje Pazarı’nda

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