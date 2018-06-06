DİYARBAKIR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Şiddet yoluyla hiçbir mesele halledilemez, bilakis daha büyük sorunlar ortaya çıkar. Tarih ve coğrafyamız bunun çok sayıda örneğine şahittir." dedi.
Karamollaoğlu, bir otelde Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kürt meselesinin çözümünde Türkiye'nin tarihi bir dönemeçte bulunduğunu, bu
meselesinin çözüme kavuşturulmasının büyük önem
taşıdığını söyledi.
Devletin en temel görevlerinden birinin kamu düzenini korumak ve iç barışı
sağlamak olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Bir ülkede güvenliği sağlama görevi devlete aittir. Devlet haricinde, hangi
gerekçeyle olursa olsun, kişi veya kurumların silahlanması anarşi doğurur. Bir yanlış başka bir yanlışla giderilemez. Şiddet yoluyla hiçbir mesele halledilemez, bilakis daha büyük sorunlar ortaya çıkar. Tarih ve coğrafyamız bunun çok sayıda örneğine şahittir."
Soru cevap bölümündeki konuşmasında devletin Kürtlerin taleplerini karşılayacak şekle getirilmesinin daha isabetli olacağı kanaatinde olduğunu aktardı.
Bölünme ve parçalanmaya karşı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Doğuracağı menfi sebeplerden dolayı taraftar değilim. Bu bizi zayıflatır kanaatindeyim, bunu Kürtleri, Türkleri, Arapları ve diğerlerini de düşünerek söylüyorum. Bunun bilinmesinde de fayda görüyorum." dedi.
Karamollaoğlu, daha sonra merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda partisince düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, seçime kadar gayret göstermelerini istedi.
"Memlekette kutuplaşma var. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Kardeş olarak yaşamak lazım. Benden olmayan haindir mantığıyla huzur gelmez. Birlikte yaşayacağız." diyen Karamollaoğlu, bölgeye özel kalkınma planlarını uygulayacaklarını bildirdi.
Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden gelen soruları da yanıtladı.
Daha sonra Saadet Partisi Diyarbakır milletvekili adayları tanıtıldı.
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