DİYARBAKIR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Şiddet yoluyla hiçbir mesele halledilemez, bilakis daha büyük sorunlar ortaya çıkar. Tarih ve coğrafyamız bunun çok sayıda örneğine şahittir." dedi.

Karamollaoğlu, bir otelde Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kürt meselesinin çözümünde Türkiye'nin tarihi bir dönemeçte bulunduğunu, bu

meselesinin çözüme kavuşturulmasının büyük önem

taşıdığını söyledi.

Devletin en temel görevlerinden birinin kamu düzenini korumak ve iç barışı

sağlamak olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir ülkede güvenliği sağlama görevi devlete aittir. Devlet haricinde, hangi

gerekçeyle olursa olsun, kişi veya kurumların silahlanması anarşi doğurur. Bir yanlış başka bir yanlışla giderilemez. Şiddet yoluyla hiçbir mesele halledilemez, bilakis daha büyük sorunlar ortaya çıkar. Tarih ve coğrafyamız bunun çok sayıda örneğine şahittir."

Soru cevap bölümündeki konuşmasında devletin Kürtlerin taleplerini karşılayacak şekle getirilmesinin daha isabetli olacağı kanaatinde olduğunu aktardı.