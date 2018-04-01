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Güvenlik görevlisi Aylin, yoksulun umudu, doğu ve batının köprüsü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

VAN'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Amine Hatun Kız Yurdu'nda güvenlik görevlisi olan Aylin Koç (25), doğu ve batının köprüsü, yoksul aile çocuklarının da umudu oldu.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Amine Hatun Kız Yurdu'nda güvenlik görevlisi olan Aylin Koç (25), doğu ve batının köprüsü, yoksul aile çocuklarının da umudu oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla bugüne kadar yaklaşık 5 bin ailenin yardım almasını, Van'da ve İstanbul'da yaşayan öğrencilerin mektuplaşmasını sağlayan Koç, son olarak köy çocuklarının pizza tatmasını sağladı. Koç'un girişimleri sonucu ilk defa pizza yiyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

​Van'da, 3 yıl önce 'Umutlu Yarınlar' adı altında sosyal medya üzerinde yardım kampanyası başlatarak yaklaşık 5 bin aileye yardım gelmesini sağlayan Koç'un bir diğer çalışması da 'Doğudan batıya sevgi seli' projesi oldu. Batıda yaşayan çocukların, doğudaki çocukları tanımaları için mektuplaşmalarını sağlayan Koç'un bu çalışması da büyük yankı buldu. Öğrenciler birbirlerine sevgi dolu mektuplar gönderdi. Kısa süre sonra da Vanlı öğrencilerin yazdıkları mektuplara, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Ahmet Keleşoğlu ilkokulu ve Yusuf Özvatan Ortaokulu öğrencilerinden cevaplar geldi. Gelen 30 mektup, güvenlik görevlisi Koç tarafından , Van İlknur Ilıcalı İlkokulu 2-E sınıfına giden öğrencilere teslim edildi. Mektupları okuyan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

İstanbul'da yaşayan çocukların Van'daki öğrencileri tanımaları için Van'dan aldığı mektupları istanbul'a kendisinin götürdüğünü anlatan Koç, "Farklı coğrafyada yaşayan çocukların birbirleri ile etkileşim halinde olmalarını, birbirleri ile empati kurmalarını, İstanbul'da ve Van'da yaşayan öğrencilerin birbirlerini, ailelerini, yaşadıkları kentleri öğrenmelerini istedik" dedi.

İLK KEZ PİZZA TATTILAR

Koç, son olarak köy okulunda okuyan 40 öğrencinin pizzayla tanışmasını sağladı. Van Aşçılar ve Pastaneciler Derneği Başkanı Sinan Polat ve yönetim kuruluna üye 7 aşçı, pizzaları Van'da hazırlayıp, güvenlik görevlisi Koç ile birlikte kent merkezine 130 kilometre uzaklıktaki Çaldıran ilçesine bağlı Yaşkütük mezrasına götürdü. Koç ve aşçılar, pizzaları öğrencilere ikram edip, sohbet etti. Öğrenciler, hayatlarında ilk kez pizza yediklerini söyledi. Öğrenciler, kendilerine böyle bir ikramda bulunan Aylin Koç ile Aşçılar ve Pastacılar Derneğine teşekkür etti. Aylin Koç, bu tür projelerinin devam edeceğini söyledi.

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