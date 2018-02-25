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Güvenlik güçlerince bin 647 kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:20 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince bin 647 kaçak yakalandı

Güvenlik güçleri tarafından sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam bin 647 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bin 566, Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan bir kişi gözaltına alınırken, bu müdahaleler sonucu bin 450 paket sigara ele geçirildi.

Bunun yanında Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 73 kişi yakalandı.

İran sınırında ise 2 bin 940 paket sigara ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı yasa dışı sınır geçişleri

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