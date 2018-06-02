Tepegöz, zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, toplumsal olaylara müdahale araçları, ana muharebe tankları gibi güvenlik güçleri tarafından kullanılan araçlara entegre edilebilen bir multikopter sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, üzerinde bulundurduğu gündüz kamerası ve termal kamera vasıtasıyla gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabiliyor.

Savunma sanayisine yönelik çözümler geliştiren ASELSAN, BİTES, Altınay, Lapis ve Otonom Teknoloji'nin iş birliğiyle Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi geliştirildi.

Tepegöz, yer istasyonu, kablo kontrol modülü, kablo üzeri enerji modülü, kablo üzeri haberleşme modülü, hava aracı kontrol istasyonu ve kamera sistemi kontrol istasyonundan oluşuyor.

Robotik kapaklı yer kalkış istasyonundan havalanan multikopter, kablolu olarak uçuş gerçekleştiriyor. Multikopterle yer istasyonu arasında haberleşme linki ve enerji alışverişi gerçekleşmesini sağlayan bu kablo sayesinde multikopter elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.

Enerjiyi kablodan aldığı için kullanıcının arzu ettiği süre kadar uçuş yapabilen Tepegöz, 100 metreye kadar irtifaya çıkabiliyor, yatayda ve dikeyde de bu ölçülerde hareket edebiliyor.

Görüntü işleme algoritmalarıyla hareketli unsurların etiketlenmesi ve operatöre görsel destek sağlanması görevlerini yerine getirebilen sistem, yine görüntü işleme algoritmaları sayesinde görüntü üzerinde herhangi bir unsura kilitlenip otonom takip gerçekleştirebiliyor.

- EFES-2018 Tatbikatı'nda sahaya çıktı

Tepegöz, EFES-2018 Tatbikatı kapsamında sahaya çıkarak yeteneklerini sergiledi.