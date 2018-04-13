Güvenlik-İş’ten Avşar’a taşeron teşekkürü

Güvenlik-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Caner Yılmaz ve Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret ederek, taşerona verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Karataş’ın da katıldığı ziyarette 696 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda taşeron olan işçilerin sürekli işçi olarak çalıştırılması konusunda, Malatya Beydağı Konaklama tesisinde çalışan güvenlikçiler ve diğer taşeron işçiler için Başkan Avşar’a teşekkür edildi.

Ziyarette konuşan Güvenlik-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Caner Yılmaz, “Beydağı Konaklama tesisinde çalışan güvenlikçiler ve taşeron olarak çalışan yaklaşık 400 işçimiz için göstermiş olduğunuz yardımlardan ötürü teşekkür ediyorum. Kendilerinin konuya anında müdahil olmaları bu arkadaşların kadro sevinci yaşamalarına vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm teşkilatlarımız ile birlikte, Malatya’da partimize gelen ve sonuçsuz olarak uğurladığımız bir vatandaşımız yoktur. Tüm STK’larımız , derneklerimiz, muhtarlarımızın sorunlarını sorunlarımız olarak kabul ettik ve anında çözüm konusunda müdahale ettik. Beydağı Konaklama tesisinde çalışan kardeşlerimiz için de, bize geldiklerinde kadroya alınmalarında başvuruları alınmadığına dair sorunlarını bizlere iletmişlerdi. Anında olaya müdahil olarak MHP Konya milletvekilimizi arayarak sorunu ilettik. Vekilimiz aynı gün ve aynı dakika içerisinde sorunu meclise taşıdı. Ve bu saatten sonra arkadaşlarımızın kadro süreci başlamış oldu. 120 güvenlikçi olmak üzere 200 diğer taşeron işçi arkadaşlarımızın başvuruları alınmaya başladı ve şu anda da kadroya geçişleri tamamlanmış oldu. Biz çok mutlu olduk. Bizlere bir ‘Allah razı olsun’ cümlesi yetmektedir. Tüm işçi kardeşlerime bundan sonraki süreçte aileleriyle birlikte huzurlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.