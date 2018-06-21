Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehrin en işlek alışveriş merkezlerinde teknoloji ve kitap mağazalarından farklı dönemlerde hırsızlık yapan zanlılar, güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele verdi.
Çok sayıda oyun CD'si ile oyun konsolu çalan hırsızların ürünlerdeki alarmları güçlükle söktükleri görüldü. Son olarak bir kitap mağazasından oyun CD'si ve 12 adet kalem pil çalan M.K. (23) ile A.K. çiftinin (29) kimliği tespit edildi.
Şahısların daha önce de benzer mağazalardan oyun konsolu kolu ve oyun CD'si çaldıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık yapmadan önce etraftaki kameraları kontrol eden 2 hırsızın, çalacakları ürünleri elbiselerinin içine gizleyerek olay yerinden ayrıldıkları görüldü. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
İHA
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