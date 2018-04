Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu’ndan CHP’nin oturma eylemine tepki

"Teröristlere karşı neden oturma eylemi yapmadınız?"

OHAL sistemin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya ve kollamaya yönelik olduğunu aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"Sadece teröristlere, teröristlere destek verenlere ve işbirlikçilerine karşı başlatılmış olan OHAL sistemi sizi neden bu kadar rahatsız etmektedir? 6- 7 Ekim olaylarında neden oturma eylemini yapmadınız? 15 Temmuz hain alçak FETÖ darbe girişiminden sonra neden oturma eylemleri yapmadınız? Çukur ve hendek olaylarında neden terör örgütlerine karşı oturma eylemleri yapmadınız? Her gün Doğu ve Güneydoğu da askerlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımız şehit olurken teröristlere karşı neden oturma eylemi başlatmadınız? Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında askerlerimiz şehit olurken PYD ve YPG’ye karşı neden oturma eylemleri başlatmadınız? Devletimize karşı ve milletimize karşı içte ve dışta başta FETÖ terör örgütünden ve PKK terör örgütünden gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmeye yöneliktir. Mevcut OHAL uygulaması vatandaşımızın asla günlük yaşamını kısıtlamamakta aksine vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürmesine vesile olmaktadır. Ülkemiz FETÖ tehdidini henüz tamamen bertaraf etmiş değildir. Her gün kurum ve kuruluşlarımızda onlarca FETÖ mensubunun tutuklandığı, açığa alındığı ve ihraç edildiği bir ortamda FETÖ tehdidinin tamamen bittiğini söylemek hayalden ibarettir. FETÖ tehdidi ve PKK terör örgütü tehdidi tamamen ortadan kaldırılmadan OHAL sistemini kaldırmak, kaldırmayı istemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. CHP, OHAL uygulamasına karşı oturma eylemlerini başlatarak terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmüş, terör örgütlerine çanak tutmuştur. CHP bu yanlış tavrından bu yanlış tutumundan derhal vazgeçmelidir. Aksi taktirde düşmanımız olan terör örgütlerine çanak tutan CHP’ye karşı biz şehit ailelerinin ve gazilerin yasalar çerçevesinde eylemlerimiz ve söylemlerimiz olacaktır. Buradan CHP’ye çağrı yapıyoruz; sizin yaptığınız bu hareketler şuanda sınır içinde veya sınır dışında terörle veya teröristlerle mücadele eden askerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonunu bozmuş, adeta onları hayal kırıklığına uğratmıştır. CHP’nin başlatmış olduğu bu oturma eylemleri en az PKK terör örgütünün şehitlerimize ve gazilerimize sıktığı kurşunlar kadar yüreğimizi acıtmış, içimizi paramparça etmiştir. CHP bu tutumundan vazgeçmediği takdirde CHP’nin önünde oturma eylemleri, siyah çelenk bırakma başta olmak üzere bütün il ve ilçelerimizde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz CHP’ye karşı bir tutum ve tavır takınacaklardır. CHP’yi teröre ve terör yandaşlarına destek anlamına gelecek bu oturma eylemlerini derhal sonuçlandırmaya, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kuruluna gelecek OHAL sistemine destek vererek biz şehit aileleri ve gazilerden özür dilemeye davet ediyoruz. Aksi takdirde biz şehit aileleri ve gaziler ile CHP arasına telafisi mümkün olmayan kırgınlıklar ve küskünlükler meydana gelecektir. CHP’nin bu talihsiz tutumunu tekrar gözden geçirmeye davet ediyoruz."