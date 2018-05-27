HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Güvenlik korucularına 135 TL zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucu maaşlarının 135 TL artırılacacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucu maaşlarının 135 TL artırılacacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda güvenlik korucularının özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Geçen yıl yapılan düzenlemeyle güvenlik korucularının primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanmaya başlandı. Güvenlik korucuları 4-a kapsamında sigortalı sayıldı (Güvenlik korucularının aylık sigorta maliyeti 34 milyon TL, yıllık sigorta maliyeti 401 milyon TL ve geçmişe dönük hizmetlerinin sigorta maliyetleri ise yaklaşık 2 milyon 375 bin TL). Güvenlik korucularının 2013 yılında yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak artırılarak bu yıl 1570 TL'ye çıkartıldı."

HER OPERASYON BAŞINA GÜNLÜK 24 TL TAZMİNAT
Açıklamanın devamında güvenlik korucularına operasyon tazminatı olarak ayda bir defa 37 TL ödendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan iyileştirmelerle katıldıkları her operasyon için günlük 24 TL operasyon tazminatı verilmeye başlandı. Güvenlik korucuları bir ay boyunca operasyonda bulunmaları halinde 720 TL tazminat alabiliyor. Ayrıca geçen yıl yapılan iyileştirmeyle güvenlik korucularının harcırah ve tazminatları (38 TL+24TL = 62 TL günlük) birlikte alabilmelerine imkanı sağlandı. Emsallerine göre görevlerinde başarılı olan güvenlik korucularına yılda bir defa aylık ücretlerinin 2 katına kadar ödül ilk defa geçen yıl verildi. Bütün güvenlik korucuları (emekliler dahil) harçsız silah taşıma hakkına sahip oldu. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 5 bin ek güvenlik korucusu kadrosu ihdas edilmişti. Yeni alımlarla birlikte toplam 55 bin güvenlik korucusu terörle mücadelede görev alıyor."

135 TL ZAM
Açıklamanın devamında güvenlik korucusu yaş ortalamasının 44'ten 32'ye düşürüldüğü ifade edilerek 50 bin 477 kimlik kartının dağıtıldığı ifade edildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucularının özlük haklarında aylık 135 TL iyileştirme yapıldığı belirtildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

PARTNERSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark ettiSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark etti
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (3)Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (3)
Datça oyuncak şenliği ile renklendiDatça oyuncak şenliği ile renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.