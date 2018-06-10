"Temel Karamollaoğlu; siyasi rant elde etme, birtakım çevrelere şirin görünme amacıyla kendi geçmişini unutarak, kişiliğinden ödün vererek, temsil ettiği partinin gelenek, görenek ve hassasiyetlerini hiçe sayarak, başta 6-7 Ekim olaylarında Diyarbakır'da 52 vatandaşımızın şehit edilmesinden sorumlu Edirne Cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştur. Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, Karamollaoğlu'nu bölgeyi Kürdistan bölgesi olarak kabul etmemiz gerektiği şeklindeki söylemleri nedeniyle kınıyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Temel Karamollaoğlu bu eylem ve söylemleri ile HDP ve terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunmuştur. Türkiye'de hepimizin bildiği 7 coğrafi bölgemiz bulunmaktadır bu bölgeler içerisinde Kürdistan diye bir bölge bulunmamaktadır."

- "Özür bekliyoruz"

Kürdistan bölgesi söyleminin terör örgütü PKK'ya ve Kandil'e ait olduğunu belirten Sözen, "Bu söylemi asla kabul etmediğimiz gibi bu söylemi kullananları da kınıyoruz, lanetliyoruz. 52 sivil savunmasız vatandaşımızın şehadetinden sorumlu olan Selahattin Demirtaş'ı savunan Karamollaoğlu bu söylemleri ile PKK'yı desteklemiştir. Bu söylemlerinden dolayı Temel Karamollaoğlu'nun eline şehitlerimizin kanı bulaşmıştır. Görevi makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin oy devşirmek uğruna, siyasi gelecek kaygısı uğruna şehitlerimizin ruhunu incitecek eylem ve söylemlerde bulunmaya hakkı yoktur. Bu eylem ve söylemlerde bulunanlar bizden hakkettikleri tepkiyi demokratik ortamlarda fazlasıyla göreceklerdir. Kullandığı söylemler nedeniyle aziz milletimizden şehit ailelerimizden ve gazilerimizden özür dilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

