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Güvenlik korucularının bin 100 rakımlı tepede ilk iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:13 | Son Güncelleme

Mardin'de terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza veren güvenlik korucuları, elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk iftarını açtı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK ile mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, vatan nöbetinde ilk iftarını yaptı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde görev yapan güvenlik korucuları ramazanın ilk gününü evleri yerine görev yerleri üs bölgelerinde geçirdi.

Bölgede sağlanan huzurda güvenlik güçleriyle omu omuza veren korucular, ramazanın ilk iftarını elleri tetikte nöbet tuttukları mevzide sırayla oruç açtı.

AA ekibi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir'in de eşlik ettiği güvenlik korucularının vatan nöbetindeki ilk iftar sofrasını görüntüledi.

Kandemir, iftarın ardından koruculara tatlı ikramında bulundu. Kandemir, çay içtiği korucularla sohbet etti.

Hatice Turan Kandemir, bin 100 rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde güvenlik korucularıyla oruçlarını açtıklarını söyledi.

Gece gündüz yaz kış demeden korucuların görevlerini başında terörle aktif bir şekilde mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelede korucularımız her zaman görevlerinin başında olacak. Ramazan da olsa korucularımız görevlerinin başındadır. Bu kutsal görevi yapan başta korucularımız olmak üzere bütün güvenlik güçlerimizin ramazan ayını kutluyoruz. Rabbim ülkemizde bu huzuru daim kılsın."

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