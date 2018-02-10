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Güvenlik politikaları uzmanı Yarar:

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

''Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu''

TEKİRDAĞ (AA) - Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, ''Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu." dedi.

AK Parti Çorlu Gençlik Kolları tarafından Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ''Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'' başlıklı konferansta konuşan Yarar, işi gereği pek çok ülkede bulunduğunu, birçok ordu gördüğünü anlatarak, "Onların yüzlerindeki korkuyu bilirim. Ama bizim askerlerimiz gibi hak yoluna savaşan ve mücadele eden bir ordu yok. Bizim askerimizin yüzünde hiçbir süreçte en ufak bir korku bile görmedim." dedi.

Zeytindalı Harekatı'na değinen Yarar, "Afrin'in alınmaması gibi bir durum yok. Mesele yalnızca Afrin değil, mesele Afrin'de sadece PKK ile uğraşmamız değil, sorun yalnızca PKK değil. Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu.'' değerlendirmesini yaptı.

Yarar, mesleğe başladığından bu yana her dönemi incelediğini belirterek, şunları anlattı:

"Birçok yeri geziyor ve görüyorum. Bugün Afrin diye konuştuğumuz yer var, ben tam o bölgede 1989'da görev yaptım. İlk görevimde, iki teğmen kura çektik ve oraya gittik. Arkadaşlar, binamız barakaydı, yağmur yağdığında yukarıdan aşağıya sular akardı. İçme suyumuzu bile taşıma ile başka yerlerden getirirdik. Altımızda yalnızca tenteli kamyonlar vardı. Benzinimiz biterdi, araçlarımız bozulurdu ve biz 30 kilometre yolu yaya olarak yürürdük. Size şu an 1989 yılını anlatıyorum. Devre arkadaşım orada 1990 yılında PKK ile girdiğimiz çatışmada şehit oldu tam Afrin'in karşısındaki noktada. Geçen gün karakola saldırıp iki askerimizi şehit ettikleri yerde şehit oldu. O dönemde birliğimize bir tane zırhlı araç getirtemedik."

Türkiye'nin bugün saygın bir ülke olarak görüldüğünü ifade eden Yarar, toplumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirterek, "Biz, toplum olarak Sayın Cumhurbaşkanının arkasında duracağız ki bize baktıklarında nişan alacakları 80 milyon insanı görecekler." dedi.

Konferans sonunda AK Parti Gençlik Kolları tarafından, Yarar ve Elbab'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Mehmet Kuzu'nun babası Cemil Kuzu ile Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Fadime Acar'a çiçek takdim edildi.

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