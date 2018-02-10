Güvenlik politikaları uzmanı Yarar:

TEKİRDAĞ (AA) - Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, ''Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu." dedi.

AK Parti Çorlu Gençlik Kolları tarafından Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ''Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'' başlıklı konferansta konuşan Yarar, işi gereği pek çok ülkede bulunduğunu, birçok ordu gördüğünü anlatarak, "Onların yüzlerindeki korkuyu bilirim. Ama bizim askerlerimiz gibi hak yoluna savaşan ve mücadele eden bir ordu yok. Bizim askerimizin yüzünde hiçbir süreçte en ufak bir korku bile görmedim." dedi.

Zeytindalı Harekatı'na değinen Yarar, "Afrin'in alınmaması gibi bir durum yok. Mesele yalnızca Afrin değil, mesele Afrin'de sadece PKK ile uğraşmamız değil, sorun yalnızca PKK değil. Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu.'' değerlendirmesini yaptı.