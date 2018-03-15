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Güvenlik politikaları uzmanı Yarar:

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:17 | Son Güncelleme

"Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, o sırada silahlandırılmış 35 bine yakın terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı. Darbecilerin hiçbiri bunlarla mücadele etmeyecekti. Gelinen noktada Hatay, Gaziantep, Kilis ve daha sonrası birçok yer haritamızda olmayacaktı"

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, o sırada silahlandırılmış 35 bine yakın terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı. Darbecilerin hiç biri bunlarla mücadele etmeyecekti. Gelinen noktada Hatay, Gaziantep, Kilis ve daha sonrası birçok yer haritamızda olmayacaktı." dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Ördekli Kültür Merkezinde düzenlenen "Suriye" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Yarar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı ve gelinen süreci değerlendirdi.

Afrin'e düzenlenen harekatın sürpriz olmadığını belirten Yarar, bu işin sonunun mutlak zafer olduğunu ifade etti.

Harekatla ilgili "Ne kadar sürecek?" sorusunu cevaplamanın çok güç olduğunu anlatan Yarar, şöyle devam etti:

"Hareket yavaş gidiyor gibi gözükse de arazinin vermiş olduğu zorluklar var. İlk girdiğimizin üçüncü gününde müthiş bir yağmur ve sis vardı. Bundan dolayı alanda ilerlemekte sıkıntı yaşadık. Ayrıca askerlerin karşısında bin 200 metrelik dağ vardı. Onu tırmanmak hiç kolay değil. Teröristler tepede, biz yukarı doğru çıkıyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerlerinin ve güvenlik güçlerinin dağlardaki tüm tünelleri alarak ilerlemek zorunda olduğunu vurgulayan Yarar, "Dağlardaki tüneller iki metrelik kalın bir beton ve yüksekliği 1,5 metre. Tamamen kafes sistemi dediğimiz bir şekilde yapılmış. 100 kilometre uzunluğundaki böyle bir tünelin maliyeti ne kadardır? Buraya gelen parayı bir düşünün. Ayrıca tünellerin kalınlığının iki metre olması da tesadüf değil. Bilinçli yapılmış. Bu teröristler Türkiye'nin kullandığı füzeleri ve bunların kapasitelerini biliyorlar." ifadesini kullandı.

Yarar, bu tünellerin savunmak için değil de Türkiye'ye saldırmak için yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, o sırada silahlandırılmış 35 bine yakın terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı. Darbecilerin hiçbiri bunlarla mücadele etmeyecekti. Gelinen noktada Hatay, Gaziantep, Kilis ve daha sonrası birçok yer haritamızda olmayacaktı. Hep soruyorlar 'Biz neden Afrin'deyiz?' asıl Afrin bize barikatlar döneminde geldi. Beşiktaş'ta 40 tane polisimizi şehit ederken geldi, Ankara'da Genelkurmay önündeki bomba patlatılırken geldi ama hep geldi. Biz Afrin'e gitmedik, önce Afrin bize geldi."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise Türkiye'nin 30 yıldır terörle mücadele ettiğini, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle bu işin ayyuka çıktığını, bununla birlikte milletin kenetlenerek tek yumruk olduğunu vurguladı.

Konferans, Yarar'ın harekatla ilgili sunumu ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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Bursa Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Konferans Osmangazi Belediyesi

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