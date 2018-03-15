Güvenlik politikaları uzmanı Yarar:

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, o sırada silahlandırılmış 35 bine yakın terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı. Darbecilerin hiç biri bunlarla mücadele etmeyecekti. Gelinen noktada Hatay, Gaziantep, Kilis ve daha sonrası birçok yer haritamızda olmayacaktı." dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Ördekli Kültür Merkezinde düzenlenen "Suriye" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Yarar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı ve gelinen süreci değerlendirdi.

Afrin'e düzenlenen harekatın sürpriz olmadığını belirten Yarar, bu işin sonunun mutlak zafer olduğunu ifade etti.

Harekatla ilgili "Ne kadar sürecek?" sorusunu cevaplamanın çok güç olduğunu anlatan Yarar, şöyle devam etti:

"Hareket yavaş gidiyor gibi gözükse de arazinin vermiş olduğu zorluklar var. İlk girdiğimizin üçüncü gününde müthiş bir yağmur ve sis vardı. Bundan dolayı alanda ilerlemekte sıkıntı yaşadık. Ayrıca askerlerin karşısında bin 200 metrelik dağ vardı. Onu tırmanmak hiç kolay değil. Teröristler tepede, biz yukarı doğru çıkıyoruz."