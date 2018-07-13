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Güvenlik tatbikatında binadan atılan genç kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

Güvenlik tatbikatında binadan atılan genç kız öldü

Hindistan'da güvenlik tatbikatı sırasında üniversite binasından aşağı atılan genç kız öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin güneyinde Tamil Nadu eyaletinde Ulusal Afet Yönetiminin yaptığı tatbikat sırasında eğitimci, isteksiz davranan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı, arkadaşlarının tuttuğu güvenlik ağına atlaması için itti.

Polis, N Logeshwari'nin binadan aşağı düşerken başını 1. katın çıkıntısına çarparak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Genç kızı aşağı iten eğitimci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik tatbikatı Hindistan üniversite

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