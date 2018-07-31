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"Güvenlik teli hayvan hastalıklarını da önlüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci: - "Bulgaristan'ın Burgaz bölgesindeki hayvan vebasının, Trakya'da görülmemesindeki en büyük etken, sınıra güvenlik amacıyla çekilen teldir. Güvenlik teli sayesinde hiçbir yaban hayvanının giriş ve çıkışı olmamaktadır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Bulgaristan'ın Burgaz bölgesinde küçükbaş hayvanlarda görülen PPR (koyun-keçi vebası) hastalığına ilişkin, "Bulgaristan'ın Burgaz bölgesindeki hayvan vebasının, Trakya'da görülmemesindeki en büyük etken, sınıra güvenlik amacıyla çekilen teldir. Güvenlik teli sayesinde hiçbir yaban hayvanının giriş ve çıkışı olmamaktadır." dedi.

Dermenci, Bulgaristan'ın Burgaz bölgesinde hayvanlarda görülen PPR hastalığına ilişkin, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, Trakya'da hastalıkla ilgili hiçbir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Trakya'nın hastalıktan ari bölge olmasından dolayı risk taşıyan hiçbir hayvanın giriş çıkışına müsaade edilmediğini anlatan Dermenci, Tarım ve Orman Bakanlığınca da hastalığa karşı tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bölgedeki tüm hayvanların aşılarının yapıldığını ifade eden Dermenci, "Bulgaristan'ın Burgaz bölgesindeki hayvan vebasının, Trakya'da görülmemesindeki en büyük etken, sınıra güvenlik amacıyla çekilen teldir. Güvenlik teli sayesinde hiçbir yaban hayvanının giriş ve çıkışı olmamaktadır. Şu an komşumuzda görülen hayvan vebası bizim bölgemizde hiçbir şekilde görülmedi. Gerekli tedbirler alındı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan damızlık Sığır

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