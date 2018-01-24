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Güvenlik Uzmanı Ağar'dan Afrin uyarısı: PKK takip ediyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 11:10 | Son Güncelleme 5 saat önce

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu. Ağar, sosyal medyada Afrin operasyonuyla ilgili paylaşılan bilgilerin terör örgütü PKK tarafından takip edildiğini belirtti.

Türkiye'nin Afrin'deki terör noktalarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu beşinci gününde devam ediyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Türk savaş uçakları bu sabah terör hedeflerini vurmaya başladı. 170 hedef imha edildi, 15 nokta örgütten alındı. Zeytin Dalı Harekatı, devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

AFRİN UYARISI: PKK DA TAKİP EDİYOR

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Ağar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonla ilgili paylaşılan bilgilerin PKK tarafından takip edildiğini ve ona göre harekat tarzı belirlediğini söyledi. Ağar, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Afrin'de savaşan Mehmetçiklerimiz:

Yazılı-görsel ve sosyal medyada yer alan "Harita-İsim-Birlik-Silah-Teşkil-Teşkilat-Teçhizat-Üs-Mihver-İstikamet ve Yoğunlaşmalarımızı" PKK da takip ediyor. Tedbir alıp, tuzak kurmaya, kalleşliğe, EYP//Mayın döşemeye ve saldırmaya çalışıyor"

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bunu kaç defa yazdım,çok daha önceleride iki üç gün öncesinde de yazdım.herşeyi açık aleni yazmayın haberini vermeyin gizli birşey kalmıyor. teröristlere ne yaptığınızı nerde olduğunuzu mu açıklıyorsunuz bu çok yanlış,,,kaç defa yazdım bunları, haberlerde yazmayın söylemeyin diye, ,,böyle si önemli operasyonda herşey çok gizli olmalı lütfen ya lütfen,Askerimizin nerede durduğu Nerede bulunduğu Nerede nişan alıyor onlar bile gösteriliyor.bu ne demektir biz burdayız buraya ateş et hadefindeyim göstere göstere bu olmamalı yanlış,lütfen diyorum ya lütfen açık açık aleni gösterilmesin Askerimiz
İki satırlık sosyal hesap cümlesini alıp aynı kelimeleri bin defa yazarak haber yapmaya çalışıyoruz ya yuh..
Hangi sosyal medya hesabında TSK şu koordinatlardan vuruyor dendi ki? Saçmalamayın allah aşkına tabiki planlar gizli yürütülüyor bölgede bir çok MİT mesubu mevcut.
Kendisinin güvenlik uzmanı olduğunu söyleyen adam bilmiyor mu acaba, bu operasyonun alenen ve tüm dünyaya göstere göstere anlata anlata yapılması gerektiğini? Aynı zamanda bir diplomasi savaşının da yapılması gerektiğini birileri şu adama anlatsın. Evet açık açık yer gösteriliyorsa yanlış, ancak bu operasyonların öncesinde duyurulmasının ve anlatılarak yapılmasının bir nedeni var değil mi? PKK/PYD askeri gücün yanında aynı zamanda siyasi ve medya güçlere sahip bir oldu. Bu alanlarda da savaş devam ediyor.
reklam kokan haberler miliyetcilerin onune bisi atacaksin ki inandirici olacak!turkiye herseyi unutu men adasi yok calinan para yok her kes buna kitlendi olan gene olen kac kenc fakir fikara.
Operasyonla ilgili bütün yapılanlar ve askeri planlar basında ve sosyal medyada paylaşılıyor ..Kim ve kimler servis ediyor ve bunu yaparlarken amaçları ne ?sormak ve sorgulamak gerekiyor..savaşmaya gidiyorsun bir veya birkaç planın var bunu herkesin bilmesine, gerek var mı? özellikle düşmanın eline geçmesi riskine karşı tedbir alınması gerekir..öyle değil mi?
kesinlikle haklı.görsel medyayı dahi orada tutmayacaksın. şerefsizler elbetti sizi izliyor medyadan gördüğü yerleri biliyorlar ona göre hareket ediyorlar. artık bu paylaşımları azaltın.
Afrinde stadyum da maç yapmıyoruz, kana kan dişe diş uçak helikopter top tüfek mayın savaşıyoruz ,ALLAH ordumuza zeval vermesin ama lütfen ,medya da askerler ile demeç veriliyor. 30 40 asker toplanmış her türlü tehlikeye açık konsantrasyonu bozulup konuşuyorlar özellikle bir medya kuruluşunun yayınları evlere şenlik sanki maç yapar gibi tezahüratlar sloganlar, yahu savaştayız savaşta havan topu roket mermi geliyor bırakın askerleri de adamlar işini yapsın ,bu medya şovu yaparkrn bir askerimizin burnu kanarsa bunun vebalini kim verecek
Sosyal medya da askeri, taktiksel bilgi verilmediği sürece sorun olmaz, veriliyorsa büyük sorun teşkil eder..
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