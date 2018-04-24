Güvenlikçilere yakın koruma eğitimi

Samsun’un Bafra ilçesinde güvenlik görevlilerine “VIP Yakın Koruma” eğitimi veriliyor.
Uluslararası yakın koruma akademisi ve WUSHU Milli Antrenör Bilal Çelebi tarafından Bafra’da bir AVM’de görev yapan 30 güvelik görevlisine yakın koruma (VİP) eğitimi veriliyor. Her ay 3 gün verilen eğitimlerde özel güvenlikçiler komando gibi eğitim görüyor. Güvenlikçilere silah tutuşundan, yakın dövüşe kadar verilen eğitimler, özel kuvvetlerdeki eğitimleri aratmıyor.
Karadeniz Bölgesi ve Samsun il ve ilçelerinde silahlı kuvvetler personeli, polisler ve özel güvenlikçilere seminer eğitimleri veren uzman eğitmen antrenör Bilal Çelebi, "Amaç halkın güvenliğini sağlayan kolluk görevlilerine hayatta kalma hayat kurtarma eğitimi verilmekte halkın güvenini sağlamak. Çıplak elle, sopa, bıçak hatta ateşli silahla yapılması muhtemel saldırılara karşı geliştirilmiş yöntemleri öğreterek gerektiği durumlarda soğukkanlı bir şekilde uygulamaları konularında eğitimler veriyoruz” dedi.
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