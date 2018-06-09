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Güvenpark şehidinin babasından terör destekçilerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Güvenpark'taki terör saldırısında oğlunu kaybeden Aytekin Soydan: - "Buna sebep olanların aynı şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bunları boş yere içeride beslemenin anlamı yok hatta dinleme fırsatı bile vermeyeceksin" - "O partinin niyeti belli. Diğerleri neden destekliyor? Bize gelip ya da askerde şehit olanların ailesine gidip 'Senin oğlun ölmüş, başın sağ olsun' diyeceklerine PKK'nın amacına hizmet ediyorlar"

ORHAN ONUR GEMİCİ - Güvenpark otobüs durakları önünde 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısında oğlu şehit olan Aytekin Soydan, "Buna sebep olanların aynı şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi. Soydan, saldırıyı üstlenen terör örgütü PKK'yı destekleyen açıklamalarda bulunan siyasilere de tepki gösterdi.

PKK'lı teröristlerce Kızılay Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birisi de 1991 doğumlu Erdem Soydan.

Oğlunu saldırıda kaydeden baba Aytekin Soydan'ın acısı ise saldırının üzerinden iki yıldan fazla süre geçmesine rağmen dün gibi taze.

Baba Soydan, saldırıdan bugüne kadar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Oğlunun saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından aile olarak hayatlarında büyük bir boşluk doğduğunu ve yaşadıkları travmayı atlatamadıklarını belirten Soydan, yaşananların aile üyeleri üzerinde derin yaralar bıraktığını bildirdi. Soydan, hissettiklerini ancak böyle bir olayı yaşayanların anlayabileceğini ifade etti.

- "İçeride beslemenin anlamı yok"

Allah'tan kimseye evlat acısı vermemesini dileyen Soydan, "Buna sebep olanların aynı şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bunları öyle boş yere içeride beslemenin anlamı yok hatta dinleme fırsatı bile vermeyeceksin." dedi.

Soydan, saldırıya ilişkin davanın bir duruşmasında olayın sorumlularına yönelik tepkisini gösterdiğini belirterek sanıkların mahkemede savunma yapmalarından bile büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Sanıkların "olayı yumuşatarak laçkalaştırmaya çalıştıklarını" kaydeden Soydan, oğlunun takside yanarak öldüğünü, olayın sorumlularının da aynı şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

- "O partinin niyeti belli. Diğerleri neden destekliyor?"

Bölücü terör örgütüyle iş birliği yapan ve örgütü destekleyen açıklamalarda bulunan siyasilere de tepki gösteren Soydan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu'da fidan gibi gençler pusuya düşürülüyor, ölüyor. O kadar genç asker ile devletin bütün imkanları oraya akıyor. Niye? Orayı terbiye etmek için. O partinin niyeti belli. Diğerleri neden destekliyor? Bize gelip ya da askerde şehit olanların ailesine gidip 'Senin oğlun ölmüş, başın sağ olsun' diyeceğine PKK'nın amacına hizmet ediyor. Gerekirse onlar da aynı şekilde cezalandırılsın."

24 Haziran'da seçim yapılacağına işaret eden Soydan, "Terör örgütünü destekleyen ve onların yanında yer alanlara oy değil günahımı vermem. Vatandaşın, mağdurun yanında olsunlar, eyvallah. Diğer türlü ben hiçbirini tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Halkın güvenini kazan, faydalı şeyler yap, oylarını sana versinler, sen gel iktidara. Ama böyle bir ışık görünmüyor." ifadelerini kullandı.

- Otobüs durakları önünde patlatılmıştı

Bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde düzenlenen saldırıda, 36 kişi hayatını kaybetmiş, 344 kişi yaralanmıştı.

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren otomobilin, PKK/KCK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı, sanıklardan Vahit Ayçil'in ise saldırıyı Kızılay'da takip ettiği ve sonrasında Şanlıurfa'ya kaçtığı bildirilmişti.

Olaya ilişkin 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı davanın 5 Haziran'da görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık hakkında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

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Aytekin Soydan Erdem Soydan güvenpark terör saldırısı

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