HABER

"Güvercin Hırsızları" Saraybosna Film Festivali'nde yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Osman Nail Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi "Güvercin Hırsızları" dünya prömiyerini "24. Saraybosna Film Festivali'nde yapacak

İSTANBUL (AA) - Osman Nail Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi "Güvercin Hırsızları", dünya prömiyerini bu yıl 24.'sü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde yapacak.

Film, 10-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalin, Asghar Farhadi'nin jüri başkanlığındaki "Ana Yarışma" kısmında yer alacak.

Senaryosu Osman Nail Doğan ile Samet Doğan tarafından kaleme alınan ve 82 dakika süren "Güvercin Hırsızları", farklı ülkelerden 9 filmle yarışacak.

TRT'nin de ortak olduğu filmin yapımcılığını Sinan Sertel ve Turgay Şahin üstlenirken, görüntü yönetmenliğinde ise "Dağ 2" filminden tanınan Mehmet Başaran imzası bulunuyor.

Müzikleri Ali Saran'a emanet edilen "Güvercin Hırsızları"nda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan ve Burçin Sezen başrolleri paylaşıyor.

Son filmi "Ahlat Ağacı"nın dünya prömiyerini Cannes'da yapan Nuri Bilge Ceylan ve Bosna Hersek-Türkiye ortak yapım "Bırakma Beni" filmiyle mülteci hayatlara odaklanan Aida Begic de festivalin "In Focus" bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Göletteki balık ölümleri korkuttuGöletteki balık ölümleri korkuttu
Doç. Dr. Erdem: Kimyasal hadım ceza değil bir tedavi yöntemiDoç. Dr. Erdem: Kimyasal hadım ceza değil bir tedavi yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güvercin Hırsızları Osman Nail Doğan Saraybosna Film Festivali

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.