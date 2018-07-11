"Güvercin Hırsızları" Saraybosna Film Festivali'nde yarışacak

İSTANBUL (AA) - Osman Nail Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi "Güvercin Hırsızları", dünya prömiyerini bu yıl 24.'sü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde yapacak.
Film, 10-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalin, Asghar Farhadi'nin jüri başkanlığındaki "Ana Yarışma" kısmında yer alacak.
Senaryosu Osman Nail Doğan ile Samet Doğan tarafından kaleme alınan ve 82 dakika süren "Güvercin Hırsızları", farklı ülkelerden 9 filmle yarışacak.
TRT'nin de ortak olduğu filmin yapımcılığını Sinan Sertel ve Turgay Şahin üstlenirken, görüntü yönetmenliğinde ise "Dağ 2" filminden tanınan Mehmet Başaran imzası bulunuyor.
Müzikleri Ali Saran'a emanet edilen "Güvercin Hırsızları"nda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan ve Burçin Sezen başrolleri paylaşıyor.
Son filmi "Ahlat Ağacı"nın dünya prömiyerini Cannes'da yapan Nuri Bilge Ceylan ve Bosna Hersek-Türkiye ortak yapım "Bırakma Beni" filmiyle mülteci hayatlara odaklanan Aida Begic de festivalin "In Focus" bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.
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