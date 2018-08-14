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"Güvercin Hırsızları"nın dünya prömiyeri Saraybosna'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

"Güvercin Hırsızları"nın dünya prömiyeri Saraybosna'da yapıldı

SARAYBOSNA (AA) - Türk yönetmen Osman Nail Doğan'ın "Güvercin Hırsızları" filminin dünya prömiyeri, 24. Saraybosna Film Festivali'nde yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Tarihi Ulusal Tiyatro'da düzenlenen gösterime, yönetmen Doğan'ın yanı sıra film ekibi ve çok sayıda Saraybosnalı sinemasever katıldı.

Saraybosna Film Festivali'nin ana kategorisinde yarışan film, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ana kategoride Güvercin Hırsızları'nın yanı sıra Romanya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'dan 9 film yer alıyor.

Anadolu'nun bir köyünde iyi niyetli iki kafadar "güvercin hırsızı" Mahmut ve İsmail'in başından geçen türlü olayları konu alan film, "taşrada bir fedakarlık hikayesi" anlatıyor.

TRT'nin de ortak olduğu filmin yapımcılığını Sinan Sertel ve Turgay Şahin üstlenirken, görüntü yönetmenliğinde ise "Dağ 2" filminden tanınan Mehmet Başaran imzası bulunuyor.

Müzikleri Ali Saran'a emanet edilen "Güvercin Hırsızları"nda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan ve Burçin Sezen başrolleri paylaşıyor.

Festivalde, bu yıl 56 ülkeden 266 film gösterilirken, 42 filmin de dünya prömiyeri yapılıyor.

Ulusal Tiyatro'da 17 Ağustos'a kadar sürecek festivalde, "belgesel" kategorisinde yönetmen Didem Pekün'ün "Araf" isimli eseri, "kısa film" dalında ise Gökçe Erdem'in yönetmenliğini yaptığı "Titanyum" yarışıyor.

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24. Saraybosna Film Festivali dünya prömiyeri Güvercin Hırsızları

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