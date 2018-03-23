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Güvercin tutkunları bunu da yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Kanatlı Hayvanseverler Derneği çatısı altında bir araya gelen bir grup güvercin tutkunu, güzellik yarışmasında birinci gelen güvercin için sazlı sözlü çiğköfte partisi verdi.Diyarbakırlı Kanatlı Hayvanseverler Derneği, sıra dışı bir etkinliğe imza attı.

Diyarbakır’da Kanatlı Hayvanseverler Derneği çatısı altında bir araya gelen bir grup güvercin tutkunu, güzellik yarışmasında birinci gelen güvercin için sazlı sözlü çiğköfte partisi verdi.
Diyarbakırlı Kanatlı Hayvanseverler Derneği, sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Dernek binasında bir araya gelen yönetim kurulu ve üyeler, yaptıkları yarışmada birinci seçilen güvercin ve sahibi için parti düzenledi. Gün için özel çağrılan müzisyenler saz ve kaval çalıp, türküler seslendirdi, dernek üyeleri de onlara eşlik etti. Partide çiğköfte de yoğuruldu.
Haftada bir etkinlik düzenlediklerini belirten Dernek Başkanı Mehmet Batmaz, etkinlikler kapsamında özellikle güzellik yarışması düzenlediklerini ifade etti. Yarışmada birinci gelen güvercinin sahibi tarafından birinci gelen güvercini için bir etkinlik düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Batmaz, “Biz hazırlığını yaparız. Hep birlikte arkadaşlarla birlikte keyfini, neşesini alırız. Güvercin için birinci gelen arkadaşımız bu etkinliği düzenlemek zorundadır. Kim birinci gelirse kuşu kaliteli olur, değer alır. Değeri bin liradan 20 bin liraya çıkar. Onun için haftada bir gün birinci gelen arkadaşımız etkinlik düzenlemek zorundadır. Biz de ona öncü oluruz. Kaynaşma amaçlı bu etkinliği her hafta düzenliyoruz” dedi.

“Her kesimden arkadaşlar etkinliğe katılıyor”
Etkinliğin hem kuşlara hem de kuş sahiplerine faydası olduğunu belirten Batmaz, “Sürekli kuşun değerini, kalitesini önde tutmak ve orijinal birinci kalite kuşu çıkarmak için sürekli öncü olur. Bu etkinliğin arkadaşlara faydası da huzurdur. Bizim için önemli olan şey de huzurdur. Bu etkinliklere gelen insanlarımız bir dahaki haftayı dört gözle beklerler. Onun için sürekli bu etkinlikleri düzenlememize yardımcı olurlar. Bize destek verirler. Her hafta etkinliğe katılan arkadaşlarımız çoğalır. Her kesimden arkadaşlar gelir bu etkinliğe katılır” diye konuştu.

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