Güvercin tutkunları Nazilli'deki festivalde buluştu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Güvercin ve Kanarya Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500 kuş tutkununun getirdiği toplam 1000 güvercin ile gerçekleştirildi.

Nazilli Katlı Otoparkı'nda düzenlenen 4. Nazilli Güvercin ve Kanarya Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 1000 güvercin arasında en büyük ilgiyi Osmanlı Dönemi'nde, padişahların ve şehzadelerin besledikleri 'Hünkar' cinsi güvercinler, çekti. 500 güvercin tutkunu tarafından getirilen toplam 1000 güvercinin çeşitli kategorilerde yarıştığı festivalde konuşan Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek, her geçen yıl katılımın arttığını belirten Şimşek, güvercin seven dostlarıyla buluştukları bu festivali bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti.

Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, güvercin sevgisinin bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, "Bu işi severek yaptığınız zaman sizlere aynı zamanda bir gelir kapısı da olabiliyor. Güvercin sevgisi sınır tanımıyor. Buradaki dostluğu gördükçe insan gerçekten duygulanıyor. Neredeyse Türkiye'nin dört bir yanından güvercinler getirilmiş. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Dernek Başkanımız Murat Şimşek, ekibi ve destek veren hobicileri yürekten kutluyorum. Biz Nazilli Belediyesi olarak özellikle hayvan severlerimizin bu tür etkinliklerine destek veriyoruz. Hem ilçemizin tanıtılması hem de hayvan severlerin burada buluşarak kaynaşmasını sağlamak istedik. Ben de bir güvercin besleyen ve güvercin seven olarak festivali çok beğendim" dedi.