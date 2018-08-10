HABER

Güvercinleri yanmaktan mahalle sakinleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

İzmir'de çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında mahalle sakinleri, kümeslerde bulunan güvercinleri yanmaktan son anda kurtardı - Güvercinlerin sahibi İslam Biricik: - "Kümeslerde 60 güvercinim vardı. Arkadaşlarım sağ olsunlar, kümesin kilitlerini kırarak hayvanları dışarıya çıkarmış"

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında vatandaşlar kümeslerde bulunan 60 güvercini, yanmaktan son anda kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve evleri de tehdit eden yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve 3 arazöz müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında mahallede bulunan 4 güvercin kümesi tamamen yandı. Kümeslerdeki yaklaşık 60 güvercin ise mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarıldı.

- "Güvercinlerimi yanmaktan arkadaşlarım kurtardı"

Güvercinlerin sahibi 36 yaşındaki İslam Biricik, yangın çıktığı sırada işte olduğunu, arkadaşlarının haber vermesi üzerine mahalleye gitttiğini söyledi.

Kümeslerinin yandığını gördüğü an çok üzüldüğünü belirten Biricik, "Kümeslerde 60 güvercinim vardı. Arkadaşlarım sağ olsunlar, kümesin kilitlerini kırarak güvercinleri dışarıya çıkarmış." dedi.

Mahalle sakini Adem Güzel ise yangının bir anda büyüdüğünü, ormanda bulunan çam ağaçlarının rüzgarın da etkisiyle tutuştuğunu ifade etti.

Güzel, "Evlerimizi zor kurtardık. Tüm halk, itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangına zamanında müdahale edilmeseydi tüm mahalleyi sarabilirdi. Orman ekiplerine ve itfaiyeye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
Yıkım kararı çıkan caminin cemaati cuma namazını konteynerde kıldıYıkım kararı çıkan caminin cemaati cuma namazını konteynerde kıldı
Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşmeSon dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güvercin Kümesi itfaiye orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Seri katilden polise akılalmaz soru

Seri katilden polise akılalmaz soru

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.