Güvercinleri yanmaktan mahalle sakinleri kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında vatandaşlar kümeslerde bulunan 60 güvercini, yanmaktan son anda kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve evleri de tehdit eden yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve 3 arazöz müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında mahallede bulunan 4 güvercin kümesi tamamen yandı. Kümeslerdeki yaklaşık 60 güvercin ise mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarıldı.
- "Güvercinlerimi yanmaktan arkadaşlarım kurtardı"
Güvercinlerin sahibi 36 yaşındaki İslam Biricik, yangın çıktığı sırada işte olduğunu, arkadaşlarının haber vermesi üzerine mahalleye gitttiğini söyledi.
Kümeslerinin yandığını gördüğü an çok üzüldüğünü belirten Biricik, "Kümeslerde 60 güvercinim vardı. Arkadaşlarım sağ olsunlar, kümesin kilitlerini kırarak güvercinleri dışarıya çıkarmış." dedi.
Mahalle sakini Adem Güzel ise yangının bir anda büyüdüğünü, ormanda bulunan çam ağaçlarının rüzgarın da etkisiyle tutuştuğunu ifade etti.
Güzel, "Evlerimizi zor kurtardık. Tüm halk, itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangına zamanında müdahale edilmeseydi tüm mahalleyi sarabilirdi. Orman ekiplerine ve itfaiyeye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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