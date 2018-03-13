Güvercinlerin geliri Mehmetçik Vakfı’na

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sosyal sorumluluk projelerine karşı sergilediği duyarlılıkla dikkatleri çeken Evcil Kanatlılar Derneği tarafından Mehmetçik Vakfı yararına etkinlik düzenlendi.

Masa Salımı adı verilen etkinlikten elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışladıklarını kaydeden Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Aytaç Göçmen, "Çorlu dernek lokalimizde yapmış olduğumuz masa salımı gelirleri kahraman Mehmetçik’imiz adına Mehmetçik Vakfı’na yatırıldı. Bu organizasyona destek veren Edirne’den İstanbul’a, Tekirdağ’dan, Kocaeli’ye kadar katılım sağlayan hobidaşlarımıza ayrıca Fırat Uğurlu ve Erdinç Çınar’a teşekkür ediyorum. Evcil kanatlısevenler dernekleri olarak Türkiye’nin hemen hemen bütün illerinde bu tarz organizasyonlar yapılmaya devam ediyor. İşte biz böyle büyük bir camiayız" dedi.

Etkinlikten elde edilen 6 bin 500 TL’lik gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlandığı kaydedildi.