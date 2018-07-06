GÜVSAM Başkanı Safi'ye Rus Palmyra Devlet Madalyası verildi

İSTANBUL (AA) - İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı Dr. İsmail Safi'ye, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında gösterdiği gayretlerden dolayı Rus Palmyra Devlet Madalyası verildi.
İstinye Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen madalya töreninde konuşan Safi, bugün kendisi için önemli bir gün olduğunu ve madalya layık görülmekten onur duyduğunu söyledi.
Rusya'nın, Türkiye için önemli bir ülke olduğunu ifade eden Safi, "Rusya ile Türkiye iş birliği konusunun, bu coğrafyada dünya barışı adına da çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya'ya baktığımız zaman coğrafi, yer altı ve yer üstü kaynaklarına bakıldığında devasa bir ülke. Türkiye'nin böyle bir ülkeye kayıtsız kalması, daha yoğun bir iş birliğine gitmemesi mantıklı gözükmez. Bizim temel yaklaşımız da Rusya'yla daha yakın ilişki kurma taraftarıyız." diye konuştu.
Safi, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin gelişmesi yönünde, hem sivil toplum kuruluşlarında, hem akademisyen olarak hem de milletvekilliği yaptığı dönemde çalışmalar yaptığını vurguladı.
Rus Palmyra Devlet Madalyası'nın "ilk" kez bir Türk vatandaşına verildiğini aktaran Safi, şöyle devam etti:
"Palmyra, Suriye'nin ortasında antik bir bölge. Madalyanın ismini taşıyan o antik şehri muhakkak görmem gerekiyor. Neden madalyanın ismini taşıyor. Çünkü bildiğiniz gibi DEAŞ, o bölgeye çok büyük bir saldırı düzenledi. Oradaki antik eserleri yok etmeye, bombalamaya ve kırmaya başladılar. Bu eserler insanlığın, medeniyetin ortak eserleri. Bunun için kim mücadele etmişse şükranlarımızı sunuyoruz. Ruslar, insanlığın mirasına sahip çıktığı için takdir ediyoruz. Medeniyetin ve koruyucusunun bir sembolü olduğu için de bu madalyayı daha çok önemsiyorum."
Konuşmanın ardından GÜVSAM Başkanı Dr. İsmail Safi'ye madalyası takdim edildi.
Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'
Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz
Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı
Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'
Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
Aşk Adası yarışmacısı Megan Hanson'un eski fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum