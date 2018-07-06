GÜVSAM Başkanı Safi'ye Rus Palmyra Devlet Madalyası verildi

İSTANBUL (AA) - İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı Dr. İsmail Safi'ye, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında gösterdiği gayretlerden dolayı Rus Palmyra Devlet Madalyası verildi.

İstinye Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen madalya töreninde konuşan Safi, bugün kendisi için önemli bir gün olduğunu ve madalya layık görülmekten onur duyduğunu söyledi.

Rusya'nın, Türkiye için önemli bir ülke olduğunu ifade eden Safi, "Rusya ile Türkiye iş birliği konusunun, bu coğrafyada dünya barışı adına da çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya'ya baktığımız zaman coğrafi, yer altı ve yer üstü kaynaklarına bakıldığında devasa bir ülke. Türkiye'nin böyle bir ülkeye kayıtsız kalması, daha yoğun bir iş birliğine gitmemesi mantıklı gözükmez. Bizim temel yaklaşımız da Rusya'yla daha yakın ilişki kurma taraftarıyız." diye konuştu.

Safi, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin gelişmesi yönünde, hem sivil toplum kuruluşlarında, hem akademisyen olarak hem de milletvekilliği yaptığı dönemde çalışmalar yaptığını vurguladı.