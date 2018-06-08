RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Güzel bir anayasa değişikliği oldu ve bunun Türkiye çok faydasını görecek." dedi.

Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin “2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni”nde yaptığı konuşmada, çok güzel bir vesileyle bir araya gelindiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin akademik kadrosunu tebrik eden Kahraman, “Gelişmelerdeki seyri, grafikleri yakınen inceledim, biliyorum. Yüz akısınız.” ifadesini kullandı.

Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin çok güzel bir noktada olduğunu vurgulayarak, “Bir kere ismi Recep Tayyip Erdoğan, bir dünya liderinin ismini taşıyor. Dolayısıyla da dünya lideri bir üniversite olmalı.” diye konuştu.

Ülkede çok güzel gelişmeler olduğuna dikkati çeken Kahraman, “Üniversite sayımız 2002'de 76, şimdi 206, 5 daha eklenecek 211 olacak. 129 resmi, 77 vakıf.” dedi.

Kahraman, eğitimin önemli olduğuna işaret ederek, “Her ülkenin en önemli meselesi eğitimdir, beyindir, insan yetişmesidir. Buna gereken ehemmiyet veriliyor. Bir de Cumhurbaşkanımızın Rize’ye olan ilgisi, fevkalade takdir ötesi bir durum. Çok yakından ilgileniyor.“ şeklinde konuştu.