RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Güzel bir anayasa değişikliği oldu ve bunun Türkiye çok faydasını görecek." dedi.
Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin “2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni”nde yaptığı konuşmada, çok güzel bir vesileyle bir araya gelindiğini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin akademik kadrosunu tebrik eden Kahraman, “Gelişmelerdeki seyri, grafikleri yakınen inceledim, biliyorum. Yüz akısınız.” ifadesini kullandı.
Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin çok güzel bir noktada olduğunu vurgulayarak, “Bir kere ismi Recep Tayyip Erdoğan, bir dünya liderinin ismini taşıyor. Dolayısıyla da dünya lideri bir üniversite olmalı.” diye konuştu.
Ülkede çok güzel gelişmeler olduğuna dikkati çeken Kahraman, “Üniversite sayımız 2002'de 76, şimdi 206, 5 daha eklenecek 211 olacak. 129 resmi, 77 vakıf.” dedi.
Kahraman, eğitimin önemli olduğuna işaret ederek, “Her ülkenin en önemli meselesi eğitimdir, beyindir, insan yetişmesidir. Buna gereken ehemmiyet veriliyor. Bir de Cumhurbaşkanımızın Rize’ye olan ilgisi, fevkalade takdir ötesi bir durum. Çok yakından ilgileniyor.“ şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her şehirle ilgilendiğini belirten Kahraman, şöyle devam etti:
“Türkiye satın alma gücü itibarıyla dünyada en büyük 13. ekonomi. Avrupa’nın beşinci büyük ekonomisiyiz ve G20’ler içinde yer alıyoruz. Dünyadaki 10 mega projeden 6’sı Türkiye’de. 2017 yılı büyüme oranı 7.4. Bu G20 ülkeleri içinde birinciliği bize kazandırdı."
Kahraman, son 10 yılda 200 milyar dolarlık altyapının tamamlandığını ifade ederek, 2023 yılındaki turist sayısı hedefinin 50 milyon olduğunu kaydetti.
- "Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz"
Türkiye’nin gidişini önlemek isteyenler olduğuna dikkati çeken Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Kritik bir aydayız. 24 Haziran seçimleri. Ben Meclis Başkanı olduğum için çok yanlış bir anlayış var. 'Tarafsızsın siyasi konuşamazsın'. Ben tarafsızım tabii, yönetirken elimde bir terazi adil olacağım ama Meclis başkanı oldum diye fikrimden vazgeçmiş değilim. Hele şimdi Meclisimizin 26. dönemi kapandı, seçim dönemine girmiş olduk, rahatça konuşurum.”
Kahraman, üniversite sayıları ve eğitimle ilgili geçmişten örnekler vererek, ne zaman ileriye doğru gidilse bir darbe yenildiğini ifade etti.
Çeşitli dönemlerde bu tarz durumlarla karşı karşıya kalındığını anlatan Kahraman, üniversite olarak çok güzel rakamlara ulaşıldığını anımsattı.
Kahraman, akademik olarak dünya çapında çok sayıda eleman olduğuna dikkati çekerek, "Dünyaya beyin ihraç ediyoruz. Çok güzel noktalara geldik. Bunun kadrini bilmek durumundayız.” ifadelerini kullandı.
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- "Milletin kabul ettiği bu anayasanın yürürlülüğü 24 Haziran’a bağlı"
Türkiye’nin ileriye gittiğini belirten kahraman, “Çok iyi noktadayız. Denemeler yaptılar. Habire el ense çektiler ama Türkiye sağlam duruyor. Fevkalade bir noktadayız.” dedi.
Kahraman, Mehmet Akif Ersoy’un “Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir” dizilerini okuyarak, “Yıkmak kolay. Neden yıkacağız. Neden gelişmeleri görmeyeceğiz. Dünya görmüyor, zorluyor. Anayasayı değiştirirken ben kuvvetler ayrılığı prensibine inanan, anayasa incelemesi, irdelemesi yapmış bir kişiyim. Hakikaten lehimize ve bu 24 Haziran’dan sonra tatbikatına geçilecek. Milletin kabul ettiği bu anayasanın yürürlülüğü 24 Haziran’a bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara prim vermeyeceklerini vurgulayan Kahraman, “Yeni anayasa değişikliğinin yürürlüğü için 24 Haziran şarttır ve o değişiklikle Cumhurbaşkanımız inşallah tek bir idareyle harekete geçirecek ve Türkiye’yi idare edecek. Bir arabada iki şoför olmaz. Biri 'yeşilde duralım' der, daha henüz devam ediyor yeşil. Öbürü 'sarı bekle geçelim’ der, araba devrilir. Teke indi bu. Güzel bir anayasa değişikliği oldu ve bunun Türkiye çok faydasını görecek." diye konuştu.
Gençlere de öğütler veren Kahraman, başarının sırrı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kahraman, 15 Temmuz’u hatırlatarak, bu süreçte büyük badire atlatıldığını ve 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece halkı meydanlara çağırdığını hatırlatan Kahraman, "Siyasi parti farkı gözetmeksizin milletin milli egemenliğe sahip çıkması, büyük bir felaketi önledi. Bendeniz de verilen emanetin gereğini yerine getirdim. Kaptanlar gemileri terk etmez, fareleri terk eder. Biz terk etmedik ve Türkiyemizin nerede bulunursak bulunalım bayrağına, sancağına, ezanına laf ettirmeyiz." dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından başarılı öğrencilere plaket verilerek, kep atma töreni gerçekleştirildi.
Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile diğer ilgililer katıldı.
Öte yandan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, program öncesi Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
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