GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

*Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan adeta insan seli oluştu.
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Hava sıcaklığı bugün İstanbul'da 19-20 derecelere çıktı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahil kesimlerine ve yeşil alanlara akın etti. Taksim İstiklal Caddesi’nde ise adeta insan seli oluştu.
Pazar gününü bahar güneşinde bir gezintiyle değerlendirmek isteyenler sahil kenarlarına akın etti. Beşiktaş’ta kimileri yeşil alanlarda oturmayı tercih ederken kimileri ise boğaza karşı oturarak manzaranın tadını çıkardı. Beşiktaş-Kadıköy motor iskelesinde ise yoğunluktan adım atacak yer kalmadı. Anadolu yakasına geçmek isteyenler uzun süre oluşan kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan adeta insan seli oluştu.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Beşiktaş motor iskelesinden görüntü
-Yoğunluk nedeniyle sırada bekleyenler
-Beşiktaş sahilinden görüntü
Oturanlar ve fotoğraf çektirenler
-Kabataş sahilinde yeşil alanda oturanlar
-Taksim Meydanı'ndan görüntü
-İstiklal Caddesi'nden görüntü
-Genel ve detaylar
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum