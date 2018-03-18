Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - HAVA sıcaklığı bugün İstanbul'da 19-20 derecelere çıktı. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahil kesimlerine ve yeşil alanlara akın etti. Taksim İstiklal Caddesi’nde ise adeta insan seli oluştu. Pazar gününü bahar güneşinde bir gezintiyle değerlendirmek isteyenler sahil kenarlarına akın etti. Beşiktaş’ta kimileri yeşil alanlarda oturmayı tercih ederken kimileri ise boğaza karşı oturarak manzaranın tadını çıkardı. Beşiktaş-Kadıköy motor iskelesinde ise yoğunluktan adım atacak yer kalmadı. Anadolu yakasına geçmek isteyenler uzun süre oluşan kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan adeta insan seli oluştu.
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