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"Güzel projeler yapıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Son 2 yılda Türkiye'nin sanayi devrimi dahil çok sayıda proje ve program hazırladık. Bunları Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik, onaylarını aldık. AK Parti’nin, partimizin seçim beyannamesine çok sayıda proje dahil oldu"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son 2 yılda çok sayıda proje hazırladıklarını belirterek, "Bunları Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik, onaylarını aldık. AK Parti’nin, partimizin seçim beyannamesine çok sayıda proje dahil oldu." dedi.

Düzce'de vatandaşlarla iftarda bir araya gelen Özlü, ilk olarak Gümüşova ilçesini ziyaret edip, Belediye Başkanı Ahmet Azap ile toplantı düzenledi.

Gümüşova ziyaretinin ardından Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna ve Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut'u makamlarında ziyaret eden Özlü, ilçedeki yatırımlarla ilgili basına kapalı toplantı düzenledi.

Toplantının ardından, Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Bakan Özlü, burada vatandaşlarla sohbet etti.

İftar sonrası konuşan Bakan Özlü, ramazanın sonuna gelindiğini belirterek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, teknolojide ve sanayide bir sıçrama yapması için projeler hazırladıklarını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Son iki yılda Türkiye’nin sanayi devrimi dahil çok sayıda proje ve program hazırladık. Bunları Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik, onaylarını aldık. Bakın, bir seçim var. Bu seçimlerde partiler seçim beyannamesi hazırlar. AK Parti’nin, bizim partimizin seçim beyannamesine çok sayıda proje dahil oldu. Güzel projeler yapıyoruz."

Özlü, bakanlığının hazırladığı projelerin seçim beyannamesinde de yer aldığına dikkat çekerek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bizimle ilgili projeleri seçim beyannamesine dahil ettiler, bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

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Düzce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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