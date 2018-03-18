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Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden ‘Doğadan Sanata’ adlı resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi atölye öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘Doğadan Sanata’ adlı resim sergisi Palerium AVM’de açıldı.Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yakup Dursun ve 10.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden ‘Doğadan Sanata’ adlı resim sergisi

Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi atölye öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘Doğadan Sanata’ adlı resim sergisi Palerium AVM’de açıldı.
Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yakup Dursun ve 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinde öğrencilerin doğayı incelemeleri adına doğa da var olanların resimleri yapıldı.
Doğanın insanlar için bir görsel sanatlar müzesi olduğunu belirten Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yakup Dursun, “Sanatla uğraşan bireyler sürekli doğayı incelemeli ve esin kaynağı olarak düşünmelidir. Yüzyıllar boyunca birçok sanatçı doğadan esinlenerek çalışmalarını yapmışlardır. Okullar doğanın içinde olmalı, öğrencilerde sürekli bu doğayı incelemelidir” dedi.
Toplamda 20 öğrencinin yaptığı 23 resim 2 gün boyunca AVM’de sergilenecek.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden ‘Doğadan Sanata’ adlı resim sergisi

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden ‘Doğadan Sanata’ adlı resim sergisi

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden ‘Doğadan Sanata’ adlı resim sergisi

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