Güzel Sanatlara Serdivan Çocuk Akademisi’nde hazırlanıyorlar

Serdivan Çocuk Akademisi öğrencileri, “Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık” derslerinde yeteneklerini geliştiriyor.

7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileri bol bol uygulama imkanı buldukları derslerle çizim tekniklerini geliştirirken aynı zamanda Temmuz ayında gerçekleştirilecek özel yetenek sınavlarına da hazırlanma imkanı buluyor. Serdivan Çocuk Akademisi’ndeki derslerde öğrenciler; obje çalışmaları, desen çizimleri, anatomi çalışmaları, iç ve dış perspektif çalışmaları, model çizimleri ve imgesel kompozisyonlara yönelik çalışmalarla hem becerilerini geliştiriyor hem de hayallerindeki bölüme girebilmek için en önemli adım olan yetenek sınavına hazırlanma imkanı buluyor.

Daha önce hiç çizim eğitimi almamış öğrenciler için basit nesne denemeleriyle başlayan derslerde ilerleme kaydeden öğrenciler teknik anlatımlar ve uygulamalar ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; Güzel Sanatlar alanında kariyer yapmak isteyen, teorik eğitimin yanı sıra bunu pratikle de pekiştirme noktasında destek bekleyen tüm öğrencilerin Serdivan Çocuk Akademisi’ndeki derslere katılabilecekleri belirtildi.