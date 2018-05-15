Güzeller, ata binip, mavi turda dalış keyfini yaşadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, 27'ncisi geçen pazar günü düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018' (Miss 7 Continents 2018) yarışmasına katılan 21 güzel, mavi tura katılıp, cennet koylarda dalış yapıp, ata binerek yorgunluk attı.
Ashot Khactryan tarafından ve bir tur firmasının destekleriyle düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018 Yarışması' 13 Mayıs Pazar günü Bodrum'daki İskele Meydanı'nda yapıldı. Yarışmada Türkiye'yi Ayşenur Büşra Selvitop temsil etti. Yarışmada güzeller ilk olarak ulusal kıyafetleri ile ardından da mayoyla podyumda boy gösterdi. Ukraynalı modacı Elana Bilik'in 2018 yılı için tasarladığı kıyafetler, modeller tarafından tanıtıldı. Güzeller birbirinden şık gece kıyafetlerinin içinde de podyumda boy gösterdi. Yarışmanın sonunda birinciliği Ukrayna'dan katılan Kateryna Kachashvili elde etti. Yarışmaya, Litvanya'dan katılan Evelina Stepule ikinci, Belarus'tan katılan Victoryia Laurenka üçüncü, Letonya'dan katılan Estella Zaharkevicha dördüncü, Karadağ'dan katılan Mariyana Lasosevic ise beşinci oldu.
Güzeller yarışmanın ardından dün de mavi tura çıkıp, yorgunluk attı. Orak Adası ve Kara Ada'da bir dalış kulübünün eğitmenleri eşliğinde denize girip, dalış yaptı. Cennet koylara hayran kalan güzeller, hatıra fotoğrafları çektirdi. Güzeller, mavi turun ardından Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir at çiftliğine geçti. Burada ata binen güzeller, güzel bir gün geçirdi.
Yarışmada ikinci olan Litvanyalı güzel Evelina Stepule, "Gerçekten çok stresli ve heyecanıl günler yaşadık. Yarışmanın ardından çıktığım mavi yolculuk, yaptığımız tüplü dalış bizi inanılmaz güzelliklerle buluşturdu. Ardından da ata bindik ve eğlendik. Birkaç günlük tatilin ardından ülkemize döneceğiz, ancak buradan inanılmaz anılarla ayrılacağız" dedi.
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