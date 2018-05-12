Güzeller Kemer'de kampa girdi

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkeden gelen güzeller kampa girdi. Kemer'de düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkenin güzeli Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de 21 Mayıs Pazartesi günü yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Güzeller kamp süresi boyunca bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Nevşehir'deki Kapadokya'yı da gezme imkanı bulacak. Güzeller, final gecesine kadar ziyaret edecekleri yerleri sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkıda bulunacak. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, İki hafta boyunca güzellerimiz turistik yerleri gezecek, partilere katılacak ve özellikle bu yıl Kapadokya'ya gidecek. Ülkemizin yükselen trendlerinden biri de Kapadokya. Yarışmanın finali 21 Mayıs'ta Rixos Sungate Otel'de olacak. Herkese başarılar diliyoruz. Güzel olan kazansın dedi. Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olan 19 yaşındaki Perihan Koz da Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) okuyorum. Yarışmada birinci olmaya geldim ve ülkemi temsil etmek için buradayım diye konuştu.

