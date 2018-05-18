GYODER'den Türkiye Gayrimenkul Sektörü Raporu

Rapora göre, Türkiye konut piyasasında fiyat balonu olduğu söylenemez. Balonlaşma eğilimindeki bölgelerde yaşanan düzeltmelerde fiyat aşırılıkları törpülendi. Türkiye genelinde ortalama konut fiyatlarında, Ocak 2013 ila Ocak 2018 arasında, reel olarak yüzde 45,49 artış yaşandı.

GYODER'in, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) katkısıyla hazırladığı rapor, temel ekonomik verilerin yanı sıra konut, krediler, AVM, ofis, lojistik, turizm, GYO gibi gayrimenkulün tüm alt segmentlerini kapsıyor.

2018'in ilk çeyreğinde yaşanan faiz artışı, konut alımını zorlaştırarak konut piyasasının daralmasına neden oldu. Maliyet artışları ise satış fiyatlarına son derece sınırlı ölçüde yansıdı. Yüklenicilerin, maliyetleri önemli ölçüde kendilerinin üstlendiği görüldü.

Senetli satışların artmasında önemli rol oynayan unsurlardan biri konut kredi faizlerindeki artış oldu. Konut kredisi faiz oranları 2017 yılında ortalama aylık yüzde 1,01 seviyelerindeydi ancak özellikle son 3 ayda bu oran yüzde 1,20 seviyelerine ulaştı.

Gayrimenkul firmalarının, başlattığı kampanyalarla alıcılara kendi finansman modelleriyle faizsiz ve uzun vadeli seçenekler sunması senetle yapılan satışlara ilgiyi artırdı. Senetli satışlar 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 35,5 dolayında gerçekleşti.

- Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde artış

2017 yıl sonunda yüzölçümü bazında; yapı ruhsatı adedi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8, yapı kullanma izin belgesi ise yüzde 6,6 arttı. Daire sayılarına göre yapı ruhsatı miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3, yapı izin belgesi miktarı ise yüzde 8,91 artış gösterdi. Yeni konut üretimi ve tamamlanan konutların arzı ise devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde konut satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,72 azaldı. İlk kez satılan konutlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,83’lük bir azalma görülürken, ikinci el satışlarda yaşanan daralma ise yaklaşık yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleşti.

İpotekli satışlar ise yüzde 28,55 azaldı. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 38 iken 2018 yılı birinci çeyrek döneminde yüzde 29'a geriledi.

- Markalı konutta peşinat tercih edildi

Markalı konut projelerinden konut satın alan tüketiciler, 2018 yılı 1. çeyrekte peşinat, senet ve banka kredisi kullanımı seçeneklerinden en fazla peşin kullanımını tercih etti.