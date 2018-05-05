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"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

Mersin'de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri "gyrocopter" videosundan etkilenerek ürettikleri ve "GyroTürk" adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi - Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 9 yıl süren hava aracından bugüne kadar biri yurt dışına olmak üzere 4 adet satan çift, yerli üretimle sektörde söz sahibi olmak istiyor - Burcu Aydemir: - "Seri üretim yapmak için tekno yatırım projemizi hazırladık ve KOSGEB'e sunduk. Mayıs ayında proje onaylandıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Ayda 10 Gyrotürk üretmeyi planlıyoruz"

ORHAN YOLDAŞ - Mersin'de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri "gyrocopter" videosundan etkilenerek ürettikleri ve "GyroTürk" adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi.

Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu Burcu ve Cem Aydemir çifti, bilgisayar, otomasyon ve güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösterirken, sosyal paylaşım sitesi Youtube'de izledikleri videodan etkilenerek 2009'da hava aracı üretmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 9 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu "GyroTürk" adını verdikleri hava aracını geliştirmeyi başaran çift, ilk etapta 6 hava aracı üretti.

Bunlardan biri yurt dışına olmak üzere 4'ünü satan Aydemir çifti, seri üretime geçerek sektörde söz sahibi olmak istiyor.

İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İşadamları Derneğinin desteğiyle düzenlenen "ROBOCOT Malatya 2018" Bilim Şenliği kapsamında kentte gelen girişimci çift, ürünün meraklıları ve bu alanda çalışmak isteyenlerle tecrübelerini paylaştı.

Burcu Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "GyroTürk"ün çıkış serüveninin sosyal paylaşım sitesi Youtube'dan izledikleri bir videonun ardından başladığını belirtti.

Eşinin 2009'da videoyu izledikten sonra hava aracını yapmaya karar verdiğini dile getiren Aydemir, "Eşim bana 'Bir tane hava aracı var, motorla pervane birbirinden bağımsız çalışıyor, ben bunu yapabilirim' dedi. O zaman pek umursamadım. Ertesi sabah eşim sanayiye giderek birkaç malzeme aldı ve adını bile bilmediği hava aracını yapmaya başladı. Yaptığımız araştırma neticesinde isminin 'gyrocopter' olduğunu öğrendik." diye konuştu.

Aydemir, 2011'de KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan faydalandıklarını, 2015'te de "Gyrotürk" projesini başarıyla tamamladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz hava aracını, test aşamalarının tamamlanmasının ardında uçurmaya karar verdik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru yaparak TC-UGR kuyruk numarasını aldık. Geçen yıl aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktık. Cumhurbaşkanımız 'Tek kişilik olmaz, 2-3 kişiliğini bekliyorum' dedi. GyroTürk'ün motor hariç tüm parçalarını biz üretiyoruz. Seri üretim yapmak için tekno yatırım projemizi hazırladık ve KOSGEB'e sunduk, mayıs ayında proje onaylandıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Ayda 10 GyroTürk üretmeyi planlıyoruz."

- "Biz daha ucuza satacağız"

GyroTürk'ün herhangi bir piste ihtiyaç duymayacağını bildiren Aydemir, hava arıcının tarlaya da inebileceğini söyledi.

Havada herhangi bir motor arızası olması durumunda GyroTürk'ün rüzgar gülü mantığıyla çalışacağına ve aşağı inerken pilotun hiçbir şekilde zarar görmeyeceğine dikkati çeken Aydemir, şu bilgileri aktardı:

"Dünyanın en güvenli hava aracı. Emniyet Genel Müdürlüğü, belediyeler ve sahil güvenlik kullanmayı planlıyor. Tarım il müdürlüğünün de bizden talebi var, yukarıdan arazilerin kontrolünü yapabilmek için. Oteller turistlik amaçlı istiyor. Şu ana kadar 6 GyroTürk ürettik, 4'ünü sattık. Yurt dışına ise İsviçreli bir iş adamına sattık. Yurt dışında üretilen gyrocopterler ortalama 90 bin avroya satılıyor. Biz çok daha ucuza satacağız. Kullanımını artırmak amacıyla daha ekonomik fiyata satacağız. GyroTürk için yerli malı belgesini de aldık."

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Aydemi Cem Aydemir Gyrotürk Malatya

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