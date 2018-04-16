Hababam Sınıfı gibi derslerini okul bahçesinde yapıyorlar

Tokat’ta ilkokul öğrencileri ’Hababam Sınıfı’ filminde olduğu gibi derslerini okul bahçesinde kurulan sıralarda yapıyor.

Tokat Özel Ayışığı İlkokulunda okul bahçesinde ders saatinde bir sınıfın öğrencilerine açık havada ders yapma imkanı sağlanıyor. Öğrenciler açık havada ders yapmaktan oldukça mutlu olurken, öğretmenler de ilk baharla birlikte teneffüslerden sonra ders zilini duyduktan sonra içeri girmek istemeyen öğrencilerin dışarıda daha rahat ders işlemesinde oldukça memnun oldu.

Özel Ayışığı İlkokulu Okulu Müdürü Ramazan Maviş, Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı’ndan esinlenerek öğrencilerin okul dışında ders yapmalarına imkan sağladıklarını ifade ederek, "İlkbaharla birlikte havalar ısınınca öğrencilerimiz teneffüslerden sonra içeriye girmeye zorlanıyordu. Öğrenciler sürekli ’öğretmenin dışarıda kalsak, biraz daha oynasak, dersi dışarıda yapamaz mıyız?’ diye bize sürekli talepte bulunuyorlardı. Biz de bir değişiklik olsun dedik bir sınıfımızı sürekli kalmak koşulu ile bahçeye indirdik. Gölge bir alanda çocukların zevkle ders yapmalarını sağlamaya çalıştık. Bundan esinlenirken rahmetli Münir Özkul’u da anmış olalım. Hababam Sınıfı okullarının kapanmasından dolayı böyle dışarıda bahçede ders yapmışlardı onlar. Onların vermiş olduğu ilhamla biz de çocuklarımızın bahçede ders yapmalarını sağladık" dedi.